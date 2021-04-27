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МАЗ продолжит свою работу на рынке Украины
27.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Продолжит экспорт и еще один промышленный гигант. Свою технику на рынок Украины поставит МАЗ, в том числе и пассажирскую. Как отметили на предприятии, после 1 мая продажи пойдут в полном объеме и в согласованные сроки, выполняя все обязательства перед потребителями. Также отмечается, что МАЗ готов к реализации совместных проектов в различных сферах экономики Украины.
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Продолжит экспорт и еще один промышленный гигант. Свою технику на рынок Украины поставит МАЗ, в том числе и пассажирскую. Как отметили на предприятии, после 1 мая...
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