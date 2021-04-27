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Новый пеллетный завод появится в Беларуси

27.04.2021 14:39 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новый пеллетный завод построили в Ганцевичском районе. Производство готовится к запуску. На предприятии будут выпускать топливные гранулы из опилок, щепы и других отходов деревообработки. В год будут выпускать 20 тысяч тонн пеллет - их планируют отправлять на экспорт в страны Евросоюза. Цех построили рядом с уже существующим участком лесопиления. 

Игорь Шийч, директор Ганцевичского лесхоза: В первую очередь это обосновано необходимостью вовлечения в оборот дополнительного объема невостребованной древесины. Нынче это низкосортная древесина, щепа, опилки, которые образуются у нас в том числе и после лесопиления. Вторая причина - это наличие значительной сырьевой базы - в лесхозе  расчетная лесосека с учетом рубок промежуточного пользования в год составляет более 230 метров кубических.

Запуск завода станет частью госпрограммы развития деревообрабатывающих производств. Оно уже второе в Брестской области. Первый пеллетный завод в прошлом году заработал в Пружанском районе.  

 
 
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Новый пеллетный завод построили в Ганцевичском районе. Производство готовится к запуску. На предприятии будут выпускать топливные гранулы из опилок, щепы и других...
 
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