«Не планирую оставаться на своей должности». Ермошина собирается уйти на пенсию, но если надо, еще поработает

Источник материала: Tut.by

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила БелаПАН , что не планирует оставаться на своей должности после истечения срока полномочий действующего состава ЦИК.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ермошина рассказала, что 20 декабря 2021 года истекает срок полномочий действующего состава ЦИК

— Должна быть назначена новая комиссия. И я думаю, что она будет назначена до назначения местных выборов. Я не планирую оставаться на своей должности, — сказала она.

— У меня контракт до 20 декабря этого года. Конечно, я иду на пенсию. А куда я еще — вахтером что ли, — сказал Ермошина Sputnik и пояснила, что «(…) не намерена продолжать свою работу. Но есть моменты, когда, возможно, меня попросят на какой-то переходный период, может, на период проведения референдума временно поработать. И, естественно, я не смогу сказать «нет».

Выйдя на пенсию, она останется в Беларуси и будет «обычным рядовым пенсионером».

Сегодня Ермошина сообщила , что проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Беларуси планируется зимой 2022 года. Напомним, 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко заявил, что в течение этого года проект Конституции будет готов, а в начале 2022 года — вынесен на референдум. 12 февраля он сообщил, что референдум могут совместить с проведением местных выборов.

Лидия Ермошина занимает пост председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов с 1996 года.