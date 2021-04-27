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«Не планирую оставаться на своей должности». Ермошина собирается уйти на пенсию, но если надо, еще поработает
27.04.2021 15:15 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила
Ермошина рассказала, что 20 декабря 2021 года истекает срок полномочий действующего состава ЦИК
— Должна быть назначена новая комиссия. И я думаю, что она будет назначена до назначения местных выборов. Я не планирую оставаться на своей должности, — сказала она.
— У меня контракт до 20 декабря этого года. Конечно, я иду на пенсию. А куда я еще — вахтером что ли, — сказал Ермошина
Выйдя на пенсию, она останется в Беларуси и будет «обычным рядовым пенсионером».
Сегодня Ермошина
Лидия Ермошина занимает пост председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов с 1996 года.
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«Не планирую оставаться на своей должности». Ермошина собирается уйти на пенсию, но если надо, еще поработает
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила БелаПАН, что не планирует оставаться на своей должности после истечения срока полномочий действующего состава ЦИК.
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