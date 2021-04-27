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В Кореличском районе директора птицефабрики уволили за закупку кормов через посредников

27.04.2021 15:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет госконтроля выявил факты закупки травянистых кормов «через необоснованных посредников» птицефабрикой «Красноармейской» в Кореличском районе. Если бы брал у госпредприятий своего района, мог сэкономить 13−25%, посчитали в КГК.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В КГК рассказали, что в феврале-марте этого года птицефабрика приобретала корма за пределами Гродненской области по завышенным ценам: у индивидуального предпринимателя из Ганцевичского района — 150 тонн сенажа, у несвижского открытого акционерного общества — 470 тонн силоса.

— Следует отметить, что эти продавцы кормов не занимались их заготовкой (основной вид деятельности ОАО — охота и разведение дичи), а закупали у сельхозорганизаций республики и потом перепродавали значительно дороже, — подчеркнули в Комитете госконтроля.

Например, частный предприниматель покупал сенаж по 50 рублей за тонну, а продавал птицефабрике уже по 70 рублей. С учетом транспортных расходов сенаж обошелся птицефабрике в 97 рублей за тонну.

— При этом птицефабрика имела возможность закупки травянистых кормов (и приобретала их в тот же период) у сельхозпредприятий Кореличского района: сенаж на 20−25% дешевле, чем у индивидуального предпринимателя, силос — на 13% дешевле, чем у несвижского ОАО, — посчитали в ведомстве.

Директор птицефабрики в апреле освобожден от занимаемой должности решением Кореличского райисполкома. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц.

 
 
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- Следует отметить, что эти продавцы кормов не занимались их заготовкой (основной вид деятельности ОАО - охота и разведение дичи), а закупали у сельхозорганизаций...
 
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