В Могилеве - новый прокурор города. Пришел из Генпрокуратуры

Источник материала: Tut.by

В Могилеве — новый прокурор города, сообщает «Веснік Магілёва». Им стал Александр Боровский, который пришел на место Дмитрия Ленчевского.



Фото: vestnikmogileva.by

Александр Боровский родился в 1976 году, он минчанин. Окончил юрфак Белорусского государственного университета, после чего работал в прокуратуре Первомайского района Минска на должность стажера. Затем занимал различные должности в органах прокуратуры.

До назначения на должность прокурора города в Могилеве последние 7 лет работал старшим прокурором управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры.

Награжден медалями «За безупречную службу» III, II и I ступени.

Женат, воспитывает двоих детей.

Боровский пришел на место Дмитрия Ленчевского, который проработал прокурором города полтора года — с ноября 2019 года.