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В Могилеве - новый прокурор города. Пришел из Генпрокуратуры

27.04.2021 15:55 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве — новый прокурор города, сообщает «Веснік Магілёва». Им стал Александр Боровский, который пришел на место Дмитрия Ленчевского.


Фото: vestnikmogileva.by

Александр Боровский родился в 1976 году, он минчанин. Окончил юрфак Белорусского государственного университета, после чего работал в прокуратуре Первомайского района Минска на должность стажера. Затем занимал различные должности в органах прокуратуры.

До назначения на должность прокурора города в Могилеве последние 7 лет работал старшим прокурором управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры.

Награжден медалями «За безупречную службу» III, II и I ступени.

Женат, воспитывает двоих детей.

Боровский пришел на место Дмитрия Ленчевского, который проработал прокурором города полтора года — с ноября 2019 года.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Предыдущий прокурор города, Дмитрий Ленчевский, проработал полтора года.
 
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