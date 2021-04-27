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В Могилеве - новый прокурор города. Пришел из Генпрокуратуры
27.04.2021 15:55 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве — новый прокурор города,
Александр Боровский родился в 1976 году, он минчанин. Окончил юрфак Белорусского государственного университета, после чего работал в прокуратуре Первомайского района Минска на должность стажера. Затем занимал различные должности в органах прокуратуры.
До назначения на должность прокурора города в Могилеве последние 7 лет работал старшим прокурором управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры.
Награжден медалями «За безупречную службу» III, II и I ступени.
Женат, воспитывает двоих детей.
Боровский пришел на место Дмитрия Ленчевского, который проработал прокурором города полтора года — с ноября 2019 года.
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Предыдущий прокурор города, Дмитрий Ленчевский, проработал полтора года.
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