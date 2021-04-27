ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лидеру белорусских «зеленых», который пропал накануне, дали 15 суток ареста

27.04.2021 16:43 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Лидера белорусской партии «Зеленые» Дмитрия Кучука, который перестал выходить на связь в понедельник, 27 апреля судили по статье о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Об этом TUT.BY рассказала его заместитель Ольга Харламова.


Фото: greenbelarus.info

Заместитель главы партии Ольга Харламова рассказала TUT.BY, что административный процесс над Дмитрием Кучуком прошел днем 27 апреля в суде Фрунзенского района. Его признали виновным по части 1 статьи 24.23 и приговорили к 15 суткам ареста. Интересы политика на суде, по словам Харламовой, защищал предоставляемый государством адвокат. Накануне в партийный офис пытались попасть неизвестные, а затем Кучук перестал выходить на связь.

— Мы не ведаем ні дзе, ні як яго затрымалі, таму што апошнюю інфармацыю, якую мы атрымалі, ён даваў з офіса, і нам у офісе пасля адключылі інтэрнэт і электрычнасць. Мяркуючы па ўсім, яму абрубілі і сам тэлефон, таму вось інфармацыі няма, але ў офісе вобшуку не было — ну, як бы не бачна, што быў вобшук. Таму, хучэй за ўсё, ён выйшаў з офісу, зачыніў яго, а затрымалі яго ўжо на вуліцы.

Также пока неизвестно, где находится лидер «Зеленых» и с каким именно эпизодом связано административное дело, по которому его судили.

— Пакуль невядома, таму што толькі з’явілася інфармацыя па суду. На Акрэсціна інфармацыю пакуль не даваў і не падцвярджаў. Нашы прадстаўнікі з цэнтральнага савета тэлефанавалі яшчэ ўначы, але ніхто нічога не казаў, бо не здолелі дазваніцца, нягледзяча на тое, што номер мусіць працаваць кругласуткава, — сообщила Ольга Харламова.

Ранее официально зарегистрированная белорусская партия «Зеленые» вошла в оргкомитет по проведению «Чарнобыльскага шляха» 26 апреля. Однако организаторы акции получили отказ от городских властей, которые связали такое решение с мерами безопасности в условиях пандемии COVID-19, нарушениями при анонсировании акции со стороны организаторов мероприятия, а также с отсутствием у них договоров с различными городскими службами. При этом Дмитрий Кучук рассказал, что из всех служб, к которым обратились организаторы, ответ они получили только от скорой помощи.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава партии Дмитрий Кучук перестал выходить на связь 26 апреля, вскоре после того, как в офис партии пытались попасть неизвестные.
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Кореличском районе директора птицефабрики уволили за закупку кормов через посредников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by