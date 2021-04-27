Лидеру белорусских «зеленых», который пропал накануне, дали 15 суток ареста

Источник материала: Tut.by

Лидера белорусской партии «Зеленые» Дмитрия Кучука, который перестал выходить на связь в понедельник, 27 апреля судили по статье о нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Об этом TUT.BY рассказала его заместитель Ольга Харламова.



Фото: greenbelarus.info

Заместитель главы партии Ольга Харламова рассказала TUT.BY, что административный процесс над Дмитрием Кучуком прошел днем 27 апреля в суде Фрунзенского района. Его признали виновным по части 1 статьи 24.23 и приговорили к 15 суткам ареста. Интересы политика на суде, по словам Харламовой, защищал предоставляемый государством адвокат. Накануне в партийный офис пытались попасть неизвестные, а затем Кучук перестал выходить на связь.

— Мы не ведаем ні дзе, ні як яго затрымалі, таму што апошнюю інфармацыю, якую мы атрымалі, ён даваў з офіса, і нам у офісе пасля адключылі інтэрнэт і электрычнасць. Мяркуючы па ўсім, яму абрубілі і сам тэлефон, таму вось інфармацыі няма, але ў офісе вобшуку не было — ну, як бы не бачна, што быў вобшук. Таму, хучэй за ўсё, ён выйшаў з офісу, зачыніў яго, а затрымалі яго ўжо на вуліцы.

Также пока неизвестно, где находится лидер «Зеленых» и с каким именно эпизодом связано административное дело, по которому его судили.

— Пакуль невядома, таму што толькі з’явілася інфармацыя па суду. На Акрэсціна інфармацыю пакуль не даваў і не падцвярджаў. Нашы прадстаўнікі з цэнтральнага савета тэлефанавалі яшчэ ўначы, але ніхто нічога не казаў, бо не здолелі дазваніцца, нягледзяча на тое, што номер мусіць працаваць кругласуткава, — сообщила Ольга Харламова.

Ранее официально зарегистрированная белорусская партия «Зеленые» вошла в оргкомитет по проведению «Чарнобыльскага шляха» 26 апреля. Однако организаторы акции получили отказ от городских властей, которые связали такое решение с мерами безопасности в условиях пандемии COVID-19, нарушениями при анонсировании акции со стороны организаторов мероприятия, а также с отсутствием у них договоров с различными городскими службами. При этом Дмитрий Кучук рассказал, что из всех служб, к которым обратились организаторы, ответ они получили только от скорой помощи.