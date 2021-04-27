УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной. «Квадрат» − 2500 рублей

Речь идет о двух квартирах площадью 66 и 94 «квадрата», расположенных на первом этаже дома по адресу: улица Восточная, 117. Поучаствовать в их покупке может любой желающий.

Стоимость квадратного метра в квартирах составляет 2500 белорусских рублей, при условии внесения платежа в течение 30 банковских дней от даты регистрации договора. Таким образом, квартиры могут обойтись покупателям в 165 и 235 тысяч рублей соответственно.