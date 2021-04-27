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УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной. «Квадрат» − 2500 рублей
27.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
УКС Советского района продолжает строительство многоквартирных домов на месте снесенной части Сельхозпоселка. Речь идет о квартале в районе улицам Беды, Тиражной, Восточной и Белинского. Сейчас здесь возводят три многоэтажки. Две из них еще
Речь идет о двух квартирах площадью 66 и 94 «квадрата», расположенных на первом этаже дома по адресу: улица Восточная, 117. Поучаствовать в их покупке может любой желающий.
Стоимость квадратного метра в квартирах составляет 2500 белорусских рублей, при условии внесения платежа в течение 30 банковских дней от даты регистрации договора. Таким образом, квартиры могут обойтись покупателям в 165 и 235 тысяч рублей соответственно.
Стоит отметить, что на первом этаже этого дома располагается 4 квартиры: 1 квартира имеет вход из внеквартирного коридора и может использоваться, к примеру, для проживания инвалида-колясочника, еще 3 квартиры имеют собственные наружные входы с прилегающей территории.
В январе этого года две квартиры с собственными входами на первом этаже площадью 88,31 и 89,27 квадратных метров уже
Напомним, что этот жилой дом в Советском районе состоит из одного подъезда и имеет 10 этажей. Всего в многоэтажке будет 58 квартир: 19 однокомнатных 21 двухкомнатная и 18 трехкомнатных. Общая площадь квартир − 4192 «квадрата».
Дом начали возводить в феврале 2020 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию − 2-й квартал 2021 года.
Заявления на заключение договоров буду приниматься с сегодняшнего дня в офисе УКСа Советского района.
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УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной. «Квадрат» − 2500 рублей
УКС Советского района продолжает строительство многоквартирных домов на месте снесенной части Сельхозпоселка. Речь идет о квартале в районе улицам Беды,...
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