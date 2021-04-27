﻿ УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной. «Квадрат» − 2500 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной. «Квадрат» − 2500 рублей

27.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

УКС Советского района продолжает строительство многоквартирных домов на месте снесенной части Сельхозпоселка. Речь идет о квартале в районе улицам Беды, Тиражной, Восточной и Белинского. Сейчас здесь возводят три многоэтажки. Две из них еще строятся, а одна (на улице Восточной) уже полностью готова. Большинство квартир в данном доме давно реализованы: они выставлялись на продажу еще в марте прошлого года по стоимости от 2600 до 3000 рублей. Однако, сегодня в газете «Минский курьер» появилась проектная декларация на продажу еще двух квартир.

УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной. «Квадрат» − 2500 рублей

Речь идет о двух квартирах площадью 66 и 94 «квадрата», расположенных на первом этаже дома по адресу: улица Восточная, 117. Поучаствовать в их покупке может любой желающий.

Стоимость квадратного метра в квартирах составляет 2500 белорусских рублей, при условии внесения платежа в течение 30 банковских дней от даты регистрации договора. Таким образом, квартиры могут обойтись покупателям в 165 и 235 тысяч рублей соответственно.  

УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной. «Квадрат» − 2500 рублей

Стоит отметить, что на первом этаже этого дома располагается 4 квартиры: 1 квартира имеет вход из внеквартирного коридора и может использоваться, к примеру, для проживания инвалида-колясочника, еще 3 квартиры имеют собственные наружные входы с прилегающей территории.

В январе этого года две квартиры с собственными входами на первом этаже площадью 88,31 и 89,27 квадратных метров уже предлагались к продаже по такой же цене, как и сейчас – позже мы сообщали, что они успешно реализованы.

УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной. «Квадрат» − 2500 рублей
УКС Советского района выставил на продажу 2 необычные квартиры в уже готовом доме на Восточной. «Квадрат» − 2500 рублей

Напомним, что этот жилой дом в Советском районе  состоит из одного подъезда и имеет 10 этажей. Всего в многоэтажке будет 58 квартир: 19 однокомнатных 21 двухкомнатная и 18 трехкомнатных. Общая площадь квартир − 4192 «квадрата».

Дом начали возводить в феврале 2020 года. Планируемый срок ввода в эксплуатацию − 2-й квартал 2021 года.

Заявления на заключение договоров буду приниматься с сегодняшнего дня в офисе УКСа Советского района.

Читайте также:

«Однушка» от $ 76 тысяч. Госзастройщик выставил на продажу 30 квартир в высотной части ЖК «Лазурит»

$ 597 за «квадрат» с отделкой. В Лошице предлагают новые квартиры для «очередников»

Разница на «однушке» − 6 тысяч долларов. Застройщик опубликовал новые цены на квартиры в последнем доме ЖК «Брестский»

От $ 1070 за «квадрат» на этапе котлована. Застройщик предлагает квартиры в новом ЖК на проспекте Дзержинского

От $ 883 за метр. УКС «Запад» озвучил цену на квартиры в ЖК «Петровские верфи» для «неочередников»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УКС Советского района продолжает строительство многоквартирных домов на месте снесенной части Сельхозпоселка. Речь идет о квартале в районе улицам Беды,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Посол Беларуси в Армении про «дело о госперевороте»: Я, как прокурор, знал этих врагов и раньше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by