В Гомеле судят мужчину, который из-за технической ошибки банка «заработал» 1,7 млн рублей

Источник материала: Tut.by

В Гомеле судят мужчину, который воспользовался технической ошибкой банка — и похитил у него 1,7 млн рублей. TUT.BY побывал на процессе.



Фото: yandex.by/maps

За стеклом бокса для обвиняемых зала заседаний суда Советского района — житель Добруша Евгений Ковалев, 49 лет, образование средне-специальное, работает водителем. В СИЗО мужчина с января. Тогда его задержали и возбудили уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

В начале января на онлайн-площадке по торговле валютами банка «Дабрабыт» 49-летний мужчина увидел невероятное: за 1 российский рубль давали 3,43 белорусского. В действительности эта была стоимость 100 российских рублей (при установке курса произошла техническая ошибка).

Сначала гомельчанин обменял незначительную сумму, чтобы убедиться в реальности банковского предложения. А уже после успешной сделки направился в обменник, поменял там все свои сбережения в долларах на российские рубли, перечислил их на карточку — и уже онлайн продал за белорусские рубли.

Далее, чтобы избежать «посредничества» пункта обмена валют, все операции мужчина проводил на торговой интернет-площадке: конвертировал в доллары белорусские рубли, их — в российские, а затем снова в белорусские.

За три дня гомельчанин провел 25 таких операций — и «заработал» более 1,7 млн рублей.

После праздников мужчину нашли и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу в особо крупном размере.

Обвиняемый свою вину не признает. В начале процесса ходатайствует заменить меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

— Я вернул деньги, я законопослушный гражданин, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Я должен был подписать с банком мировое соглашение, но не успел, меня задержали.

Суд ходатайство отклонил, мотивировав это тем, что инкриминируемое Ковалеву преступление относится к категории тяжких.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Судебное следствие началось с допроса свидетелей — работников банка. Начальник управления по Гомельской области банка «Дабрабыт» Владимир Довидович рассказал, что происходило в банке после длинных рождественских выходных.

— 11 января мне позвонили из головного офиса и сообщил, что произошла техническая ошибка, в результате которой клиенту перечислили 1, 7 миллионов рублей и, что он сейчас в нашем банке и надо с ним сходить в «Альфа Банк», куда он перечислил эти деньги на безотзывной депозит […] Мы пошли в «Альфа Банк». Я попросил начальника отделения расторгнуть этот договор на безотзывной депозит. Но у них там оперативно это не получалось. В районе шести мы с господином Ковалевым вернулись к нам в банк. У него с собой был пакет с 136 тысячами рублями. Он перечислил их на счет банка… Потом выяснилось, что у него были еще 45 тысяч долларов, их он оставил в банке под расписку, — вспоминает Владимир Довидович.

— То есть он готов был вам отдать деньги?

— Да, на момент шести вечера 11 января он был готов.

Но на следующий день, когда «Альфа Банк» с безотзывного депозита перечислил деньги на текущий счет Ковалева, тот вдруг отказался возвращать их в банку «Дабрабыт». сообщил, что операции, которые он осуществлял с 6-го по 8-е января, законны и он ничего не нарушил.

А потом, как выражается банкир, начались «качели»: Ковалев то обещал вернуть деньги, то пропадал.

— Он нам давал все время надежду, но желания возвращать сумму у него не было.

Следующее судебное заседание состоится 17 мая.