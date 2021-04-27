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В Беларуси изменили порядок повышения зарплаты
27.04.2021 19:35 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. В Беларуси внесены изменения в порядок повышения зарплаты в зависимости от роста производительности труда, сообщает Министерство труда и социальной защиты.
Это предусмотрено постановлением №243 Совета министров от 23 апреля 2021 года. Документом вносятся изменения в пункт 1 постановление № 744 "Об оплате труда работников". Данным пунктом определены условия повышения заработной платы работников госорганизаций – они связаны с ростом производительности труда.
С 1 мая руководители госорганизаций получили право:
В Минтруда считают, что новшества позволят "более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда", а также будут способствовать сохранению мотивации в обеспечении роста производительности труда".
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Регулирование размеров оплаты труда работников госорганов и организаций меняется с 1 мая. Минтруда считает, что новшества позволят сохранить мотивацию работников...
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