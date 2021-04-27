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«Нафтан» может остаться без российской нефти
28.04.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
Российские поставщики нефти могут отказаться от поставок на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан». Проблема в американских санкциях.
Как сообщает
Напомним, что 19 апреля Минфин США
Минфин США остановит все операции компаний из списка, а также предприятий, где эти компании имеют долю более 50%. Любые операции с ними должны быть прекращены до 3 июня.
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Российские поставщики нефти могут отказаться от поставок на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан». Проблема в американских санкциях.
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