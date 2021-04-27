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«Нафтан» может остаться без российской нефти

28.04.2021 07:01 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Российские поставщики нефти могут отказаться от поставок на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан». Проблема в американских санкциях.

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с данным вопросом, российские «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» пока не имеют планов продавать нефть на белорусское предприятие в следующем месяце, опасаясь попасть под вторичные санкции. Данный вопрос российская сторона намерена решить в ближайшие дни.

Напомним, что 19 апреля Минфин США опубликовал официальный релиз о возобновлении санкций в отношении ряда белорусских предприятий. Под них попадают следующие предприятия:

  • Белорусский нефтяной торговый дом
  • «Белнефтехим»
  • «Белнефтехим США»
  • «Белшина»
  • «Гродно Азот»
  • «Гродно Химволокно»
  • «Лакокраска»
  • «Нафтан»
  • «Полоцк Стекловолокно».

Минфин США остановит все операции компаний из списка, а также предприятий, где эти компании имеют долю более 50%. Любые операции с ними должны быть прекращены до 3 июня.

 
Теги: Гродно
 
 
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Российские поставщики нефти могут отказаться от поставок на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан». Проблема в американских санкциях.
 
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