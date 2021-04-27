«Нафтан» может остаться без российской нефти

Российские поставщики нефти могут отказаться от поставок на белорусское нефтеперерабатывающее предприятие «Нафтан». Проблема в американских санкциях.

Как сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с данным вопросом, российские «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» пока не имеют планов продавать нефть на белорусское предприятие в следующем месяце, опасаясь попасть под вторичные санкции. Данный вопрос российская сторона намерена решить в ближайшие дни.

Напомним, что 19 апреля Минфин США опубликовал официальный релиз о возобновлении санкций в отношении ряда белорусских предприятий. Под них попадают следующие предприятия:

Белорусский нефтяной торговый дом

«Белнефтехим»

«Белнефтехим США»

«Белшина»

«Гродно Азот»

«Гродно Химволокно»

«Лакокраска»

«Нафтан»

«Полоцк Стекловолокно».

Минфин США остановит все операции компаний из списка, а также предприятий, где эти компании имеют долю более 50%. Любые операции с ними должны быть прекращены до 3 июня.