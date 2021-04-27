МАРТ будет наказывать за продажу «недружественных» товаров

Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило, каким образом будут наказывать продавцов, продолжающих продавать в Беларуси товары компаний из «недружественного» списка Совмина.

Согласно комментарию ведомства по постановлению Совмина «О применении специальных мер», которыми запрещен ввоз и продажа в Беларуси товаров компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf, субъекты торговли должны провести инвентаризацию остатков товаров этих компаний и промаркировать их специальным контрольными знаками после чего остатки «запрещенки» можно будет распродавать. Однако только в таком случае.

«В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах и глобальной компьютерной сети Интернет лицам, осуществляющим такую торговлю, будет выдаваться предписание на запрет их реализации», — отметают в пресс-служба министерства.

Там также сообщают, что в отношении лиц, нарушающих запрет на реализацию указанных в списке товаров, будут приниматься меры по привлечению к ответственности в соответствии с законодательством.

Напомним, 23 апреля Совмин принял поставление № 240, которым запретил ввоз и реализацию в Беларуси автомобилей компании Skoda (а также продукцию Liqui Moly, Nivea и др).

Причина, указанная властями, звучит следующим образом:

«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественныхдействий в отношении белорусского народа».