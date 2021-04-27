Производитель Nivea сожалеет о введенных Минском санкциях

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Немецкий концерн Beiersdorf (производитель средств по уходу за кожей под маркой Nivea) выразил сожаление о решении властей Беларуси запретить ввоз товаров на территорию республики, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Правительство Беларуси на прошлой неделе, 23 апреля, утвердило перечень ответных экономических мер на санкции Запада. Так, в "черный список" попали товары чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Санкции будут действовать в течение полугода.

"Мы приняли к сведению постановление и установленный перечень товаров, запрещенных к ввозу и продаже на территории Республики Беларусь. И мы подтверждаем, что в настоящее время продукцию Beiersdorf нельзя ввозить в Беларусь. Мы сожалеем, что не сможем обслуживать наших потребителей в Беларуси", - заявили в пресс-службе концерна.

Вместе с тем, оценивать возможный ущерб от белорусских контрсанкций в компании не стали, сославшись на то, что "цифры по отдельным рынкам не обсуждаются", - информация о продажах сообщается исключительно по регионам.

Читайте также: