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Профсоюз нефтехимической отрасли выступил с заявлением против санкции США
28.04.2021 09:45 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр - Sputnik. Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей выступил с обращением в адрес властей США. Текст опубликовал официальный портал объединения.
Авторами заявления стал ряд крупных предприятий Беларуси. Среди них - "Нафтан", "Гродно-Азот", "Полоцк-Стекловолокно", "Лакокраска", "Белшина" и другие. Всего профсоюз объединяет свыше 140 тысяч человек.
Как следует из обращения, из-за призывающих ввести санкции, остановить производства, "в первую очередь пострадают трудовые коллективы, включая членов их семей".
"Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам, и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи. Это гарантии не только для работников этих производств, но и для учителей, врачей, студентов, пенсионеров, граждан, нуждающихся в социальной государственной защите", - говорится в заявлении.
Авторы письма также подчеркивают, что в условиях распространения COVID-19, когда во многих странах закрывались границы и сокращалось производство, белорусские предприятия сохранили коллективы, льготы и гарантии.
Белхимпрофсоюз также поблагодарил международные объединения, которые проявили солидарность с белорусскими трудящимися.
Напомним, в конце марта США
Санкционная хронология
США с 2007 года поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Беларуси. Позже, в 2015-м, Вашингтон временно приостановил действие ограничений. С тех пор американский Минфин ежегодно продлевал их приостановку.
Белорусский МИД позитивно реагировал на продление лицензии о временной приостановке санкций и отмечал, что они не оказывают существенного влияния на деятельность белорусских компаний.
Концерн "Белнефтехим" попал в санкционный список США одним из первых – еще в 2008 году. Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.
В ответ Минск отозвал из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова. Американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.
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Свыше 140 тысяч трудящихся Беларуси высказались в адрес американского Министерства финансов с осуждением экономических ограничений.
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