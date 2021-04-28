Профсоюз нефтехимической отрасли выступил с заявлением против санкции США

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Белорусский профсоюз работников химической, горной и нефтяной отраслей выступил с обращением в адрес властей США. Текст опубликовал официальный портал объединения.

Авторами заявления стал ряд крупных предприятий Беларуси. Среди них - "Нафтан", "Гродно-Азот", "Полоцк-Стекловолокно", "Лакокраска", "Белшина" и другие. Всего профсоюз объединяет свыше 140 тысяч человек.

Как следует из обращения, из-за призывающих ввести санкции, остановить производства, "в первую очередь пострадают трудовые коллективы, включая членов их семей".

"Потеря рынков сбыта из-за невыполнения своих обязательств по контрактам, и снижение доходов предприятий приведет к невозможности выполнения нанимателями действующих норм коллективных договоров, сокращению численности персонала, снижению социальных гарантий ветеранов, женщин, молодежи. Это гарантии не только для работников этих производств, но и для учителей, врачей, студентов, пенсионеров, граждан, нуждающихся в социальной государственной защите", - говорится в заявлении.

Авторы письма также подчеркивают, что в условиях распространения COVID-19, когда во многих странах закрывались границы и сокращалось производство, белорусские предприятия сохранили коллективы, льготы и гарантии.

Белхимпрофсоюз также поблагодарил международные объединения, которые проявили солидарность с белорусскими трудящимися.

Напомним, в конце марта США сообщили о намерениях возобновить санкции против девяти крупных белорусских компаний - "Белнефтехима", "Белшины", "Гродно Азота", "Гродно Химволокна", "Лакокраски", "Нафтана", "Полоцк-Стекловолокна", "Белорусского нефтяного торгового дома", "Белнефтехима США". 19 апреля 2021 года США продлили приостановку санкций в отношении этих предприятий до 3 июня текущего года. До этой даты разрешаются только те операции с этими компаниями, которые необходимы для завершения сотрудничества с ними.

Санкционная хронология

США с 2007 года поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Беларуси. Позже, в 2015-м, Вашингтон временно приостановил действие ограничений. С тех пор американский Минфин ежегодно продлевал их приостановку.

Белорусский МИД позитивно реагировал на продление лицензии о временной приостановке санкций и отмечал, что они не оказывают существенного влияния на деятельность белорусских компаний.

Концерн "Белнефтехим" попал в санкционный список США одним из первых – еще в 2008 году. Министерство финансов США заморозило все находящиеся под американской юрисдикцией банковские счета концерна и его представительств в Германии, Латвии, Украине, России и Китае.

В ответ Минск отозвал из Вашингтона белорусского посла Михаила Хвостова. Американский посол Карен Стюарт также была вынуждена в ответ покинуть белорусскую столицу.

Больше десяти лет дипломатические миссии обеих стран были без руководителей. США озвучили намерение вновь обменяться с Беларусью послами только в 2020 году. Пока что послы так и не прибыли в диппредставительства – ни в Минске, ни в Вашингтоне.