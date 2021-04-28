Новые положения в системе госзакупок рассмотрят на заседании общественной приемной ЕЭК

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О новых положениях в системе госзакупок будут говорить сегодня на очередном заседании общественной приемной ЕЭК, которая пройдет в онлайн-формате. Во главе угла - обсуждение актуальных вопросов обеспечения доступа промышленных товаров государств ЕАЭС к муниципальным госзакупкам в связи с вступлением в силу новых правил. Также в фокусе внимания представителей госорганов и деловых кругов введение евразийского реестра промышленных товаров государств Союза, подходы стран к цифровизации закупочной деятельности и развитие электронных магазинов для работы с госзакупками в малых объемах.

В первый день заседания общественной приемной ЕЭК в Евразийский реестр включено 6 товарных позиций белорусской компании, занимающейся производством материалов и техники для дорожной разметки.





