ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новые положения в системе госзакупок рассмотрят на заседании общественной приемной ЕЭК

28.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

О новых положениях в системе госзакупок будут говорить сегодня на очередном заседании общественной приемной ЕЭК, которая пройдет  в онлайн-формате. Во главе угла - обсуждение актуальных вопросов обеспечения доступа промышленных товаров государств ЕАЭС к муниципальным госзакупкам в связи с вступлением в силу новых правил. Также в фокусе внимания  представителей госорганов и деловых кругов  введение евразийского реестра промышленных товаров государств Союза, подходы стран к цифровизации закупочной деятельности и развитие электронных магазинов для работы с госзакупками в малых объемах. 

В первый день заседания общественной приемной ЕЭК в Евразийский реестр включено 6 товарных позиций белорусской компании, занимающейся производством материалов и техники для дорожной разметки.



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О новых положениях в системе госзакупок будут говорить сегодня на очередном заседании общественной приемной ЕЭК, которая пройдет  в онлайн-формате. Во главе угла -...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В. Гигин в проекте "Скажинемолчи" о друзьях Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by