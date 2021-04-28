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Новые положения в системе госзакупок рассмотрят на заседании общественной приемной ЕЭК
28.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
О новых положениях в системе госзакупок будут говорить сегодня на очередном заседании общественной приемной ЕЭК, которая пройдет в онлайн-формате. Во главе угла - обсуждение актуальных вопросов обеспечения
В первый день заседания общественной приемной ЕЭК в Евразийский реестр включено 6 товарных позиций белорусской компании, занимающейся производством материалов и техники для дорожной разметки.
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О новых положениях в системе госзакупок будут говорить сегодня на очередном заседании общественной приемной ЕЭК, которая пройдет в онлайн-формате. Во главе угла -...
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