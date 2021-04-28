ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Гигин в проекте "Скажинемолчи" о друзьях Беларуси

28.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Большие политические решения как ответ на запросы времени. Взгляд на вопрос от историка Вадима Гигина. Накануне в эфире "Беларусь 1" говорили о том, как будет совершенствоваться  законодательство нашей страны. Специальная конституционная комиссия готовит свои предложения. Но что стало одним из главных катализаторов этой работы и почему именно российский вектор во внешней политике сегодня в приоритете?

Полную версию большого интервью с деканом факультета философии и социальных наук Вадимом Гигиным  смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1".



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большие политические решения как ответ на запросы времени. Взгляд на вопрос от историка Вадима Гигина. Накануне в эфире "Беларусь 1" говорили о том, как будет...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Производитель Nivea сожалеет о введенных Минском санкциях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by