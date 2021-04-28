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Загогулина: в России хотят ограничить поставки нефти на «Нафтан», а Мозырский НПЗ собрался на ремонт
28.04.2021 10:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Российские компании могут приостановить поставки нефти на новополоцкий «Нафтан» в мае на фоне санкций США, которые предписывают прекратить все отношения с заводом до 3 июня,
Крупнейшими поставщиками сырья на «Нафтан» являются «Роснефть» и «Сургутнефтегаз». Также поставки на завод осуществляют «Татнефть» и компании Михаила Гуцериева («Русснефть» и «Нефтиса»). По словам собеседников, «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» пока не планируют продавать нефть на новополоцкое предприятие в следующем месяце, так как опасаются попасть под вторичные санкции.
«Ждем решения руководства. Пока не оформляем», — сказал источник в одной из российских нефтяных компаний.
Другой собеседник уточнил, что вопрос о поставках в мае будет решен в ближайшие дни, но выразил сомнение, что отгрузки на «Нафтан» продолжатся в следующем месяце, поскольку в сделках используются ценовые формулы на основе международных котировок и расчеты по ним проводятся ретроспективно.
США вводили санкции против белорусских госкомпаний и официальных лиц в несколько этапов с 2006 года за нарушения прав человека в стране. С 2015 года США предоставляли подпавшим под санкции предприятиям лицензию на работу, которую продлевали ежегодно.
С 19 апреля этого года США
Между тем в мае «Нафтан» продолжит реализацию нефтепродуктов на спотовых условиях, так как спотовые продажи позволяют завершить транзакции до 3 июня, отметили участники рынка.
— Тема есть. Сейчас ведутся переговоры с российской стороной. Конечно, это известие стало сюрпризом. Ранее [когда действовали санкции] таких вопросов не было. Стоит надеяться, что эту белорусскую уязвимость российские партнеры не будут использовать в своих корыстных целях, — сказал источник TUT.BY в нефтяных кругах.
В правительстве Беларуси и концерне «Белнефтехим» не смогли прокомментировать информацию.
Ранее в «Белнефтехиме»
В случае сокращения производства нефтепродуктов на «Нафтане» увеличится нагрузка на Мозырский НПЗ, которому надо будет обеспечивать топливом внутренний рынок и выполнять контракты на экспорт. Между тем у завода были планы провести ремонт.
Как
«Укрзализныця» подготовилась к предстоящим изменениям логистики транспортировки дизельного топлива в Украине после остановки поставок этой продукции с российских заводов и временного закрытия на ремонт Мозырского НПЗ, говорится в сообщении пресс-службы предприятия. «Укрзализныця» готова обеспечить вывоз из морских портов до 200 тыс. тонн дизельного топлива в месяц.
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Загогулина: в России хотят ограничить поставки нефти на «Нафтан», а Мозырский НПЗ собрался на ремонт
Российские компании могут приостановить поставки нефти на новополоцкий «Нафтан» в мае на фоне санкций США, которые предписывают прекратить все отношения с...
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