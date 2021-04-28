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Минчанин за $320 тысяч продает старинный дом в Прилуках. Когда-то тут был постоялый двор, принадлежащий графу Чапскому
28.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Несколько столетий назад через имение Прилуки, что в 10 километрах от столицы, проходил почтовый тракт Минск-Койданово-Новогрудок. Примерно в середине XIX века на берегу Птичи появился двухэтажный каменный постоялый двор с корчмой, комнатами для постояльцев, конюшней и другими постройками. Вы не поверите, но этот дом в перестроенном виде дожил до наших дней. В советское время в здании работала школа, а в 90-х его купил предприниматель Александр Николаевич. Сейчас дом
Поселок Прилуки хорошо известен любителям старины, благодаря сохранившейся усадьбе Гуттен-Чапских, в которой сейчас работает Институт защиты растений. Дом, о котором пойдет речь в нашем репортаже, также принадлежал знаменитому роду. Он стоит на противоположной от имения и парка стороне поселка (сегодня – это улица Школьная). В былые времена проезжающие по тракту путешественники могли заехать сюда на ночлег, поменять лошадей, отужинать в корчме.
В советские годы в здании стала работать деревенская школа. В бывшем заездном дворе дети учились вплоть до 70-х годов – в главном доме находились учебные классы, а рядом построили еще одно здание, в котором был спортзал и подсобные помещения. Свою работу школа прекратила в 1974 году, когда пока в соседней деревне Атолино построили новое, более вместительное, учебное заведение.
К Александру Николаевичу дом с историей попал в начале 90-х годов. Здание числилось на балансе отдела образования, но особо не использовалось: на участке были тонны мусора, а сам бывший постоялый двор потихоньку ветшал и рассыпался. Тогда по всей стране начали открываться кооперативы, и Александр стал одним из первых, кто также решил попробовать себя в бизнесе.
Первоначально новый владелец использовал дом по озвученному назначению − для работы, но потом решил, что здесь можно создать настоящее родовое гнездо.
Что касается дома, то при покупке он был без башни. Первый этаж и центральная часть здания были крепкими, каменными, а вот деревянная надстройка нуждалась в ремонте. Собственник поменял перекрытия, убрал рассыпающиеся деревянные конструкции и достроил парадный фасадный объем. Кстати, несмотря на то, что здание не носит статус историко-культурной ценности, и по идее его можно было, в принципе, снести, Александр Николаевич привлек к работам профессиональных архитекторов, работавших на реконструкции Мирского и Несвижского замков.
Несколько лет назад Александр Николаевич решил выставить усадьбу на продажу.
− Дочери выросли и не проявили особого интереса к строительству. Младшая дочь переехала в США, а старшая не захотела менять столицу на жизнь в большом недостроенном доме. Да, я и сам понимаю, что для того, чтобы возродить эту усадьбу, нужны большие средства. В это место нужно по-настоящему влюбиться.
Вместе со старинным домом площадью порядка 1000 «квадратов», новый собственник получит постройки советского периода (те, в которых был спортзал и склад), а также 62,5 сотки земли. К слову, дом в Прилуках по документам – коммерческое помещение. Поэтому если покупатель решит открыть здесь ресторан, мини-отель или спа-центр, ему не придется переводить здание из жилого в нежилое.
Отдельно стоит сказать о живописной местности, окружающей дом. Прямо рядом с усадьбой, причудливо изгибаясь, протекает река Птичь. Вместе с водоохранной зоной водной артерии территория усадьбы составляет около гектара. Эти земли, конечно, нельзя застраивать, но место у реки можно благоустроить: сделать мостки и поставить беседки.
Кстати, рядом с домом Александр и его друзья не раз находили монеты и старинные вещи. Из наиболее запомнившихся − дореволюционная бутылка из под шампанского, медный подсвечник и 3 копейки 1863 года. Мы же во время визита на усадьбу встретили там шустрого зайца, который немного попозировал нашему фотографу.
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Минчанин за $320 тысяч продает старинный дом в Прилуках. Когда-то тут был постоялый двор, принадлежащий графу Чапскому
Несколько столетий назад через имение Прилуки, что в 10 километрах от столицы, проходил почтовый тракт Минск-Койданово-Новогрудок. Примерно в середине XIX века на...
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