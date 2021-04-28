Минчанин за $320 тысяч продает старинный дом в Прилуках. Когда-то тут был постоялый двор, принадлежащий графу Чапскому

Источник материала: realt.by

Несколько столетий назад через имение Прилуки, что в 10 километрах от столицы, проходил почтовый тракт Минск-Койданово-Новогрудок. Примерно в середине XIX века на берегу Птичи появился двухэтажный каменный постоялый двор с корчмой, комнатами для постояльцев, конюшней и другими постройками. Вы не поверите, но этот дом в перестроенном виде дожил до наших дней. В советское время в здании работала школа, а в 90-х его купил предприниматель Александр Николаевич. Сейчас дом продается за 320 тысяч долларов.



Поселок Прилуки хорошо известен любителям старины, благодаря сохранившейся усадьбе Гуттен-Чапских, в которой сейчас работает Институт защиты растений. Дом, о котором пойдет речь в нашем репортаже, также принадлежал знаменитому роду. Он стоит на противоположной от имения и парка стороне поселка (сегодня – это улица Школьная). В былые времена проезжающие по тракту путешественники могли заехать сюда на ночлег, поменять лошадей, отужинать в корчме.

В советские годы в здании стала работать деревенская школа. В бывшем заездном дворе дети учились вплоть до 70-х годов – в главном доме находились учебные классы, а рядом построили еще одно здание, в котором был спортзал и подсобные помещения. Свою работу школа прекратила в 1974 году, когда пока в соседней деревне Атолино построили новое, более вместительное, учебное заведение.





К Александру Николаевичу дом с историей попал в начале 90-х годов. Здание числилось на балансе отдела образования, но особо не использовалось: на участке были тонны мусора, а сам бывший постоялый двор потихоньку ветшал и рассыпался. Тогда по всей стране начали открываться кооперативы, и Александр стал одним из первых, кто также решил попробовать себя в бизнесе.



Первоначально новый владелец использовал дом по озвученному назначению − для работы, но потом решил, что здесь можно создать настоящее родовое гнездо.

Мужчина вычистил большую деревенскую свалку, которая образовалась возле речки, подсыпал свежей земли, выровнял участок. За первые годы отсюда было вывезены сотни машин с разнообразным мусором.





Что касается дома, то при покупке он был без башни. Первый этаж и центральная часть здания были крепкими, каменными, а вот деревянная надстройка нуждалась в ремонте. Собственник поменял перекрытия, убрал рассыпающиеся деревянные конструкции и достроил парадный фасадный объем. Кстати, несмотря на то, что здание не носит статус историко-культурной ценности, и по идее его можно было, в принципе, снести, Александр Николаевич привлек к работам профессиональных архитекторов, работавших на реконструкции Мирского и Несвижского замков.





За годы работы новый собственник постоялого двора вложил сюда много денег, сил, времени, и как он говорит, часть своей души.







Сегодня дом уже не выглядит заброшенным. Внутри «замка» − никакой атмосферы запустения или захламленности, скорее – это период окончания ремонта. Несколько комнат Александр успел обжить – здесь есть печка, мебель, кухня, но большая часть дома – большие светлые комнаты под чистовую отделку.







На третьем этаже Александр показывает нам освещенную солнцем террасу, с которой открываются прекрасные виды на окрестности. Сюда бы изящный кофейный столик – место прямо создано для неспешных завтраков. Но самое интересное ждет нас впереди – хозяин ведет нас в старинные подвалы.





Полумрак, аутентичные своды, старинная кирпичная кладка. Винный погребок? Нет, пока что склад для яблок и березового сока, но возможно новый владелец распорядится шикарным подпольем иначе.





Несколько лет назад Александр Николаевич решил выставить усадьбу на продажу. − Дочери выросли и не проявили особого интереса к строительству. Младшая дочь переехала в США, а старшая не захотела менять столицу на жизнь в большом недостроенном доме. Да, я и сам понимаю, что для того, чтобы возродить эту усадьбу, нужны большие средства. В это место нужно по-настоящему влюбиться.



Вместе со старинным домом площадью порядка 1000 «квадратов», новый собственник получит постройки советского периода (те, в которых был спортзал и склад), а также 62,5 сотки земли. К слову, дом в Прилуках по документам – коммерческое помещение. Поэтому если покупатель решит открыть здесь ресторан, мини-отель или спа-центр, ему не придется переводить здание из жилого в нежилое.



Отдельно стоит сказать о живописной местности, окружающей дом. Прямо рядом с усадьбой, причудливо изгибаясь, протекает река Птичь. Вместе с водоохранной зоной водной артерии территория усадьбы составляет около гектара. Эти земли, конечно, нельзя застраивать, но место у реки можно благоустроить: сделать мостки и поставить беседки.



Кстати, рядом с домом Александр и его друзья не раз находили монеты и старинные вещи. Из наиболее запомнившихся − дореволюционная бутылка из под шампанского, медный подсвечник и 3 копейки 1863 года. Мы же во время визита на усадьбу встретили там шустрого зайца, который немного попозировал нашему фотографу.

