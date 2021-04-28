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Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
28.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В бывшем производственном квартале в районе улицы Кропоткина – там, где когда-то делали фарфор, теперь довольно быстрыми темпами строится ЖК «Фарфоровый». Первый дом на месте снесенного завода в квартале улиц Машерова, Кропоткина и Червякова должен быть сдан в эксплуатацию уже в этом году. Недавно мы побывали на стройплощадке
Сам застройщик (это – компания «Инфореалт») называет свой будущий ЖК словосочетанием «мини-сити». По плану вся территория жилого комплекса будет пешеходной. Помимо трех жилых домов тут будет 4 подземных паркинга, 3 бизнес-центра, СПА-центр с бассейном и салоном красоты, детский сад на 70 мест, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, фудкорт, боулинг, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов.
Сейчас в комплексе уже практически возведен самый первый дом на 6 подъездов (это 1-я и 2-я очереди строительства). Здание построено по индивидуальному проекту из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками. Здесь будут 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры свободной планировки. На двух верхних этажах − квартиры с террасами. Высота потолков в доме со 2 по 12 этажи − 2,8 м., с 13 по 15 этажи − 3 метра.
В настоящий момент
Также на сайте застройщика можно найти предложения по покупке квартиры в доме №3Б по генплану – тут цены пока ниже: они стартуют от $ 1225.
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В бывшем производственном квартале в районе улицы Кропоткина – там, где когда-то делали фарфор, теперь довольно быстрыми темпами строится ЖК «Фарфоровый»....
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