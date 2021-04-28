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Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225

28.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В бывшем производственном квартале в районе улицы Кропоткина – там, где когда-то делали фарфор, теперь довольно быстрыми темпами строится ЖК «Фарфоровый». Первый дом на месте снесенного завода в квартале улиц Машерова, Кропоткина и Червякова должен быть сдан в эксплуатацию уже в этом году. Недавно мы побывали на стройплощадке ЖК «Фарфоровый» и посмотрели, как идет возведение комплекса.

Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225

Сам застройщик (это – компания «Инфореалт») называет свой будущий ЖК словосочетанием «мини-сити». По плану вся территория жилого комплекса будет пешеходной. Помимо трех жилых домов тут будет 4 подземных паркинга, 3 бизнес-центра, СПА-центр с бассейном и салоном красоты, детский сад на 70 мест, продуктовый магазин, кафе, тренажерный зал, фудкорт, боулинг, а также разнообразные игровые и спортивные площадки для разных возрастов.

Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225

Ну а посередине комплекса расположится бульвар − озелененная историко-ландшафтная композиция, имитирующая «сухое» русло подземной реки Переспы. Через бульвар планируется перекинуть знаменитый «Переспинский мосток».

Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225

Сейчас в комплексе уже практически возведен самый первый дом на 6 подъездов (это 1-я и 2-я очереди строительства). Здание построено по индивидуальному проекту из монолитного каркаса с заполнением газосиликатными блоками. Здесь будут 1, 2, 3, 4-х комнатные квартиры свободной планировки. На двух верхних этажах − квартиры с террасами. Высота потолков в доме со 2 по 12 этажи − 2,8 м., с 13 по 15 этажи − 3 метра.

Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225

На стройке можно заметить и фундамент второго жилого дома на 2 подъезда и 145 квартир (это 4-я очередь строительства). Кстати, весь проект жилого комплекса состоит из 16 очередей.

Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225

Из «фишек» комплекса − во многих квартирах будет по 2 санузла, нестандартно большие окна, французские балконы, централизованная приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. В подъездах − места для консьержей, санузлы, цифровые фоторамки, панорамные лифты.

Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225
Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225

В настоящий момент купить квартиру в первом доме комплекса (дома №4АБ – по генплану) можно от $ 1400 («однушки») до $ 2100 («пентхаусы» с террасами) за «квадрат».

 
 
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В бывшем производственном квартале в районе улицы Кропоткина – там, где когда-то делали фарфор, теперь довольно быстрыми темпами строится ЖК «Фарфоровый»....
 
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