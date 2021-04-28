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МИД Литвы предложил компаниям, работающим с "Белнефтехимом", взвесить риски

28.04.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Литовский МИД предложил предприятиям, у которых есть связи с компаниями концерна "Белнефтехим", взвесить риски в связи с грядущими экономическими санкциями США, сообщают местные СМИ.

В состав концерна "Белнефтехим" входит более 60 организаций, в санкционный список снова могут попасть девять из них. Это "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим США".

"Должностные лица США считают, что лицензия, скорее всего, не будет продлена, а с апреля будет короткий 45-дневный переходный период (до 3 июня) для субъектов бизнеса завершить сделки", - говорится в сообщении Литовского ведомства.

В МИД отметили также, что санкции США могут действовать не только на территории Беларуси, поэтому литовским компаниям, у которых есть связи с указанными выше девятью компаниями, рекомендовали оценить возможные риски.

Последует

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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