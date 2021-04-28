Доллар и евро незначительно просели в начале торгов в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Евро и доллар США немного упали цене в начале торгов в среду, российский рубль чуть прибавил в цене, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

По информации БВФБ на 10:45, евро и доллар США просели на 0,01%, российский рубль прибавил в стоимости 0,05%.

В начале торгов 28 апреля на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,10 белорусского рубля

1 доллар США – 2,56 рубля

100 российских рублей – 3,42 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

Когда не стоит покупать валюту?

Эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин не советует покупать валюту на тенденции роста.

"Многие как раз это делают. Бегут в обменники и покупают валюту, а через пару дней курс возвращается в привычный диапазон, и на этом люди существенно теряют", – полагает он.

Он напомнил, что курс белорусского рубля определяется из корзины валют: 50% формирует российский рубль, а оставшиеся 50% – соотношение доллара США и евро.

"Наша динамика полностью соответствует российскому рублю. И те колебания, которые проходят там, соответственно, ощущаются в Беларуси", – добавил Авдонин.