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Белорусские полярники получат от государства 10 млн долларов

28.04.2021 11:07 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр - Sputnik. Совет министров утвердил государственную программу "Научно-инновационная деятельность Национальной академии наук Беларуси" на 2021-2025 годы, в ее рамках средства на развитие получат многие проекты НАН.

Официальное постановление опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Так, почти 24 млн белорусских рублей получит Центральный ботанический сад. В нем до 2023 года построят экспозиционную оранжерею с торгово-выставочным павильоном. До 2022 года возведут альпинарий, где будут показывать растения горных флор. Откроют и новые экспозиции – "Флора Таджикистана", "Японский сад", "Сад теневыносливых растений", "В мире пионов", "Аптекарский огород" – до 2024 года.

© Sputnik / Егор Еремов
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Будут реконструированы существующие участки – сирингарий, коллекции редких и охраняемых растений природной флоры, аквафлоры Беларуси, лекарственных и пряноароматических растений, а также обустроены площадки для проведения массовых культурно-просветительных мероприятий.

Белорусская антарктическая станция получит почти 24,5 млн рублей (почти 10 млн долларов). На ней до 2025 года ученые планируют создать систему экологического мониторинга, будут вести наблюдения за снежным и ледяным покровами, водной поверхности. В районе БАС построят сейсмическую станцию для изучения геодинамики и тектонических процессов на Антарктическом континенте.

Финансирование получат еще четыре подпрограммы – "Изучение, идентификация и рациональное использование коллекций генетических ресурсов растений", "Обеспечение инновационного развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства", "Научно-историческое наследие и создание культурно-исторического центра науки", "Инфраструктура и технологии для обеспечения адаптации лесных экосистем к неблагоприятным условиям".

В целом объем финансирования на пять лет для всех программ определен почти в 72,6 миллионов рублей (более 28 млн долларов). Основные источники финансирования – средства республиканского бюджета и собственных организаций НАН. 

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Теги: Минск
 
 
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Совмин утвердил госпрограмму для Академии наук, объем финансирования на пять лет для разных программ определен почти в 72,6 миллионов рублей - больше всего денег...
 
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