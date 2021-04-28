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Миклашевич: Необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую, парламентско-президентскую нет
28.04.2021 11:51 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ряд полномочий президента предлагается закрепить за правительством, заявил председатель Конституционного суда, глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич, сообщает
— Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства, — заявил Миклашевич.
Миклашевич также заявил, что не видит необходимости в изменении формы правления с президентской на парламентскую либо парламентско-президентскую.
— Сегодня у нас предложения разные поступают. Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления как президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет, — сказал Миклашевич, отвечая на вопрос
Напомним, в марте начала работать Конституционная комиссия, в которую
Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум. Лукашенко
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Миклашевич: Необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую, парламентско-президентскую нет
28 апреля проходит заседание Конституционной комиссии.
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