Миклашевич: Необходимости менять форму правления в Беларуси на парламентскую, парламентско-президентскую нет

Источник материала: Tut.by

Ряд полномочий президента предлагается закрепить за правительством, заявил председатель Конституционного суда, глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич, сообщает Sputnik . 28 апреля проходит заседание Конституционной комиссии.



Фото: t.me/housegovby

— Предлагается расширить полномочия премьер-министра, усилив его роль в формировании правительства путем внесения президенту предложений по структуре правительства, назначения на должности заместителей премьер-министра, министров и других членов правительства, — заявил Миклашевич.

Миклашевич также заявил, что не видит необходимости в изменении формы правления с президентской на парламентскую либо парламентско-президентскую.

— Сегодня у нас предложения разные поступают. Но я уже сегодня сказал, что прошедший период подтвердил эффективность формы правления как президентской республики. И сегодня объективной необходимости менять форму правления в Республике Беларусь на парламентскую, парламентско-президентскую нет, — сказал Миклашевич, отвечая на вопрос ТАСС .

Напомним, в марте начала работать Конституционная комиссия, в которую вошли более 30 человек, в том числе премьер-министр Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, глава Конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, депутаты Игорь Марзалюк, Светлана Любецкая, Валерий Мицкевич, Валентин Семеняко.

Комиссия должна до 1 августа 2021 года представить Александру Лукашенко выработанные предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум. Лукашенко заявил , что деятельность комиссии должна носить гласный и открытый характер, а главная ее задача — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок.