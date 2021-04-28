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Бюджет прожиточного минимума увеличится с 1 мая

28.04.2021 12:33 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Новые размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) установлены с 1 мая по 31 июля 2021 года, такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Показатели определены как в среднем на душу населения, так и для разных социально-демографических групп.

Средний бюджет прожиточного минимума (БПМ) на душу населения увеличится с 262,87 белорусских рублей (величина, установленная на период с 1 февраля по 30 апреля) до 273,27 белорусских рублей.

Для трудоспособного населения БПМ вырастет с 290,71 белорусских рублей до 303,53, для пенсионеров – 207,06 (ранее – 199,17), для студентов – 263,15 (ранее – 252,94).

Бюджет прожиточного минимума для детей в возрасте до трех лет увеличится с 168,46 до 174,51 рубля, в возрасте от трех до шести лет – до 241,29 (вместо 232,93), в возрасте от шести до восемнадцати лет – до 294,36 (ранее 283,65).

Также из-за изменения БПМ пропорционально его росту изменятся и размеры некоторых пенсий, доплат, надбавок, пособий – они увеличатся.

В последний раз бюджет прожиточного минимума менялся 1 февраля текущего года.

© Sputnik / Максим Блинов
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Минимальные потребительские бюджеты

Также были установлены минимальные потребительские бюджеты в соответствии с ценами марта. Они представляют из себя расходы на покупку набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека.

Для трудоспособного населения этот показатель с 1 мая по 31 июля составит 562,28 рубля (ранее эта сумма равнялась 541,26), для пенсионеров - 437,20 рубля (ранее - 422,62).

Минимальный потребительский бюджет для детей в возрасте до трех лет установлен в размере 371,52 рубля (вместо 358,80), в возрасте от трех до шести лет - 476,88 рубля (ранее 454,53), в возрасте от шести до восемнадцати лет - 482,43 рубля (было 465,65).

С 1 мая на одного члена семьи из четырех человек полагается 444,22 рубля (ранее 427,77), а на одного члена молодой семьи из трех человек - 478,38 рубля вместо 458,73.

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Теги: Минск
 
 
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Сумма меняется регулярно - по сравнению с предыдущим периодом она увеличилась, в следующий раз ее пересмотрят в июле.
 
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