|
Гомельская область в январе-феврале отгрузила на экспорт продукции на $745 млн
28.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
За январь-февраль предприятия Гомельской области отгрузили на экспорт продукции на 745 миллионов долларов. Это почти на 200 миллионов больше, чем по итогам аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказал заместитель председателя облисполкома. По его словам, предпосылок к снижению объемов экспорта во втором квартале нет. Нужно увеличивать объемы как производства, так и реализации. Задача также, не допуская снижения присутствия на традиционных рынках, увеличивать размеры экспорта в страны дальней дуги. На данный момент это пятая часть от всего объема, хорошие показатели - у поставок в ЕАЭС и Европейский союз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За январь-февраль предприятия Гомельской области отгрузили на экспорт продукции на 745 миллионов долларов. Это почти на 200 миллионов больше, чем по итогам...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)