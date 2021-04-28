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Проект соглашения об общем рынке газа разработан в ЕАЭС
28.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Проект соглашения об общем рынке газа разработан в ЕАЭС. Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии, документ уже направлен в страны Союза. Совет Комиссии просил ускорить внутригосударственное согласование, так как этот вопрос будет вынесен на заседание Высшего Евразийского экономического совета. Ратифицировать соглашение планируется в следующем году. В ЕЭК накануне приняли еще ряд важных решений для Союза, например, ввести беспошлинный ввоз сахара и продлить беспошлинный ввоз товаров для борьбы с COVID-19.
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Проект соглашения об общем рынке газа разработан в ЕАЭС. Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии, документ уже направлен в страны Союза....
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