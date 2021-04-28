Huawei собрался бороться с США по-новому

Источник материала: БT

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei собрался бороться с США и введенными ими санкциями по-новому, сообщают американские СМИ. В частности, компания начнет работать над новыми для себя технологиями. Среди областей, в которых собирается развиваться Huawei, - программное обеспечение и технологии для "умных автомобилей" При этом сами машины компания производить не намерена. Необходимость таких мер появилась после того, как в 2019 году США внесли Huawei в черный список. С тех пор компания разработала собственную операционную систему, не содержащую продуктов от Google.