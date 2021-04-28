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Huawei собрался бороться с США по-новому

28.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei собрался бороться с США и введенными ими санкциями по-новому, сообщают американские СМИ. В частности, компания начнет работать над новыми для себя технологиями. Среди областей, в которых собирается развиваться Huawei, - программное обеспечение и технологии для "умных автомобилей" При этом сами машины компания производить не намерена. Необходимость таких мер появилась после того, как в 2019 году США внесли Huawei в черный список. С тех пор компания разработала собственную операционную систему, не содержащую продуктов от Google. 


 
 
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Китайский производитель смартфонов и телекоммуникационного оборудования Huawei собрался бороться с США и введенными ими санкциями по-новому, сообщают американские...
 
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