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Доллар подорожал, евро и российский рубль подешевели
28.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT
Доллар на торгах во вторник подорожал, евро и российский рубль подешевели. Итак, доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек, и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.
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Доллар на торгах во вторник подорожал, евро и российский рубль подешевели. Итак, доллар стоит 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек, и 3 рубля 42 копейки стоят 100...
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