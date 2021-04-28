Литовский бизнесмен может лишиться двух заводов в Беларуси. Причина - большие долги

Источник материала: Tut.by

Экономический суд Гродненской области признал компанию «Арвибелагро» литовского бизнесмена Видмантаса Кучинскаса банкротом и открыл в отношении ее ликвидационное производство сроком до 15 октября 2021 года. Вместе с тем выставлено на торги еще одно белорусское предприятие Кучинскаса.



Фото: lidanews.by

Напомним, в начале 2017 года литовская группа компаний Arvi запустила в Лидском районе предприятие по переработке мяса индейки мощностью около 5,5 тыс. тонн в год. Но завод так и не заработал на полную мощность. 22 сентября 2020 года администрация свободной экономической зоны «Гродноинвест» лишила статуса резидента компанию «Арвибелагро». Решение принято на основании представления прокуратуры о том, что уже длительное время компания с иностранным капиталом «практически не осуществляла производственную и внешнеторговую деятельность». Одновременно с этим БПС-Сбербанк, который был основным кредитором «Арвибелагро», обратился в суд с заявлением о признании компании экономически несостоятельной (банкротом).

Согласно материалам дела, задолженность «Арвибелагро» составляет 8,2 млн белорусских рублей, 25 тысяч долларов и 36,7 млн евро. С учетом курса Нацбанка по состоянию на 9 апреля текущего года сумма кредиторской задолженности в национальной валюте составляет почти 124,4 млн белорусских рублей.

Согласно представленным сведениям, активы предприятия, установленные антикризисным управляющим, составляют 101 млн рублей, в том числе имущество остаточной стоимостью — 100,9 млн. При этом рыночная стоимость имущества должника оценена в 41 млн рублей.

Суд признал «Арвибелагро» неплатежеспособной.

Управляющий с учетом решения собрания кредиторов просил принять решение о банкротстве «Арвибелагро» и открыть ликвидационное производство сроком по 12 апреля 2022 года. Однако суд постановил завершить весь процесс за полгода.

Стоит сказать, что это не первая проблемная история для Видмантаса Кучинскаса в Беларуси.

В феврале 2021 года был выставлен на продажу завод по утилизации отходов животного происхождения в деревне Доржи Лидского района. Новое производство возникло на базе Лидского ветсанутильзавода. Модернизацию проводила также группа компаний Arvi. Специально для этих целей в Беларуси зарегистрировали ОАО «Биоваст Лида».



Фото: e-auction.by

Однако новый комплекс просуществовал недолго. За долги его выставили на аукцион, который планировалось провести 25 февраля. Начальная стоимость имущественного комплекса составляла 22,9 млн рублей. На сайте «БелЮрОбеспечения», которое занимается продажей изъятого и конфискованного имущества, говорится, что «аукцион не состоялся, готовится переоценка».

Ранее сообщалось, что на два этих проекта Arvi потратила 50 млн евро, большая часть которых — кредиты от БПС-Сбербанка.

Справедливости ради надо сказать, что на ситуацию в Беларуси наложились проблемы у литовского бизнесмена в других регионах присутствия.

24 июля 2020 года Видмантаса Кучинскаса задержали в Словении по просьбе России, где в отношении него возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах. Альфа-Банк намеревался взыскать с литовского бизнесмена 20 млн евро, которые Кучинскас взял для развития в Калининградской области дочернего предприятия по производству удобрений. В августе Генпрокуратура Литвы обратилась к Словении с просьбой о выдаче предпринимателя, в отношении которого «ведется досудебное расследование». Сам Кучинскас утверждал, что невиновен и нападки на его бизнес безосновательны. Предъявленные ему в России обвинения он называл тактикой запугивания, избранной Альфа-Банком.

14 ноября Видмантаса Кучинскаса выдали Литве, которая отпустила его под залог в размере 20 тысяч евро. В Альфа-Банке сожалели о том, что Словения не в полной мере оценила просьбу о выдаче беглого предпринимателя РФ. Вместе с тем там выразили надежду, что Литва «должным образом расследует незаконные деяния Кучинскаса».

В конце 2020 года Каунасская окружная прокуратура остановила досудебное расследование в отношении основателя группы компаний Arvi.