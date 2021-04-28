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Цены на аренду в порту Клайпеды могут вырасти в следующем году
28.04.2021 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр – Sputnik. Министр транспорта Литвы Мариус Скуодис обсудил с представителями Литовской ассоциации морских погрузочных компаний пересмотр арендной платы в порту Клайпеды, сообщается в релизе литовского Минтранса.
В частности, планируется поднять не только ставки по аренде площадей, но и изменить методику подсчета портового сбора.
"Поскольку государство постоянно инвестирует в модернизацию набережных, надлежащую глубину в акватории и у набережных, особенно важно, чтобы была создана эффективная, прозрачная и создающая одинаковые конкурентные условия методика аренды земли. Только так мы сможем обеспечить отдачу инвестиций, выполнять планы развития морского порта", - сообщил Скуодис.
До 2019 года обороты порта в Клайпеде росли быстрее, чем других гаваней Балтийского моря вместе взятых. Пока не шла речь о перенаправлении потока белорусских грузов в порты Ленинградской области, доля республики в портовом обороте составляла 30,5% от общего потока. Имеет Беларусь и 30% акций терминала насыпных грузов, который находится в клайпедском порту.
Терминал в России
Теперь же Беларусь намерена перенаправлять свои грузы через российские порты. Стороны подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. Всего в течение ближайших трех лет планируется таким образом перевалить 9,8 миллиона тонн грузов.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко предложил губернатору Ленобласти Александру Дрозденко
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Доход порта составляют сборы с заходящих в него судов, это около 90%, остальное – плата за аренду площадей.
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