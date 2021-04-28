Евро и доллар США подешевели на торгах в среду

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Европейская и американская валюты просели в стоимости, российский рубль немного подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Европейская валюта упала на 0,04%, доллар США уменьшил в цене 0,05%, российский рубль подрос на 0,08%.

По итогам торгов 28 апреля на бирже указаны следующие курсы:

1 евро – 3,09 белорусского рубля

1 доллар США – 2,56 рубля

100 российских рублей – 3,42 рубля

При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.

В какой валюте хранить сбережения?

Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Sputnik, что доллар в этом году будет более перспективной валютой, чем в предыдущие годы.

"Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", – отметила Мильчакова.

Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.

Читайте также:

Производитель Nivea сожалеет о введенных Минском санкциях

о введенных Минском санкциях В Беларуси изменили порядок повышения зарплаты

Что говорят эксперты о санкциях в отношении Skoda в Беларуси?