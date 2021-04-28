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Евро и доллар США подешевели на торгах в среду
28.04.2021 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 апр – Sputnik. Европейская и американская валюты просели в стоимости, российский рубль немного подорожал, об этом свидетельствуют данные Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).
Европейская валюта упала на 0,04%, доллар США уменьшил в цене 0,05%, российский рубль подрос на 0,08%.
По итогам торгов 28 апреля на бирже указаны следующие курсы:
При установлении курсов валют банки учитывают многие факторы, один из них – спрос, поэтому актуальный курс лучше уточнять заранее. Он может меняться как в течение дня, так и в выходные. Нелишним будет заранее спросить и про наличие валюты в обменниках банков.
В какой валюте хранить сбережения?
Российский аналитик, заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова рассказала Sputnik, что доллар в этом году будет более перспективной валютой, чем в предыдущие годы.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Экономика США начнет восстанавливаться быстрее экономики Евросоюза. В США идет массовая вакцинация, и там ограничения достаточно быстро отменяются", – отметила Мильчакова.
Однако эксперт напомнила, что оптимальный вариант — хранить деньги в разных валютах: рублях, долларах и евро.
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Российский рубль по итогам торгов в середине недели укрепил свои позиции по отношению к белорусской валюте.
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