Предложение на пике, а цены почти не меняются. Обзор по загородной недвижимости за март 2021 года

Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает расти, но более медленными темпами, чем обычно. В марте количество выставленных на продажу объектов увеличилось только на 4%, когда в прошлые месяцы рост в начале весны составлял в среднем 8-12%.

В наибольшей степени рынок пополнился за счет дач и современных домов (построены после 2010 года) – и тех, и других стало больше на 6%. На 4% увеличилось число участков и недостроенных домов. Количество старых домов, построенных до 2010 года, за месяц практически не изменилось.