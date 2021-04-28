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Предложение на пике, а цены почти не меняются. Обзор по загородной недвижимости за март 2021 года

28.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает расти, но более медленными темпами, чем обычно. В марте количество выставленных на продажу объектов увеличилось только на 4%, когда в прошлые месяцы рост в начале весны составлял в среднем 8-12%.

В наибольшей степени рынок пополнился за счет дач и современных домов (построены после 2010 года) – и тех, и других стало больше на 6%. На 4% увеличилось число участков и недостроенных домов. Количество старых домов, построенных до 2010 года, за месяц практически не изменилось.

Основной рост предложения в марте произошел вдали от Минска – в 10-25 и 25-50 км (на 5% и 4% соответственно).  В радиусе 10 км от столицы число выставленных на продажу объектов увеличилось на более скромные 2.5%.

Предложение на пике, а цены почти не меняются. Обзор по загородной недвижимости за март 2021 года

Спрос

Восстановление небольшого количества кредитных программ и сезонность в целом немного проявили себя и на продажах – количество сделок за месяц подросло. Тем не менее, текущий уровень спроса крайне мал для начала весны: даже в сравнении с неудачным мартом 2020 года количество проданных объектов в марте 2021-го в Минском районе было только на 4% выше, а в соседних районах – на 10% ниже.

Цены

Существенных изменений в уровне цен на загородную недвижимость в марте не произошло. Немного подорожали недостроенные дома – на 1% к февралю, стали дешевле участки (на 0.5%).

Предложение на пике, а цены почти не меняются. Обзор по загородной недвижимости за март 2021 года

Ситуация в Минске

Предложение домов в Минске за месяц увеличилось на 2% и также достигло своего нового максимума. Что касается цен, в марте дома в черте города продавали в среднем за 1125 $/м2, что на 1.6% выше, чем в феврале.

 
Теги: Минск
 
 
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По опыту прошлых лет новый максимум предложения на рынке наступает ближе к летним месяцам. В 2021 году, несмотря на скромный для марта рост, число объектов достигло...
 
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