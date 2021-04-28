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Предложение на пике, а цены почти не меняются. Обзор по загородной недвижимости за март 2021 года
28.04.2021 17:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает расти, но более медленными темпами, чем обычно. В марте количество выставленных на продажу объектов увеличилось только на 4%, когда в прошлые месяцы рост в начале весны составлял в среднем 8-12%.
В наибольшей степени рынок пополнился за счет дач и современных домов (построены после 2010 года) – и тех, и других стало больше на 6%. На 4% увеличилось число участков и недостроенных домов. Количество старых домов, построенных до 2010 года, за месяц практически не изменилось.
Спрос
Восстановление небольшого количества кредитных программ и сезонность в целом немного проявили себя и на продажах – количество сделок за месяц подросло. Тем не менее, текущий уровень спроса крайне мал для начала весны: даже в сравнении с неудачным мартом 2020 года количество проданных объектов в марте 2021-го в Минском районе было только на 4% выше, а в соседних районах – на 10% ниже.
Ситуация в Минске
Предложение домов в Минске за месяц увеличилось на 2% и также достигло своего нового максимума. Что касается цен, в марте дома в черте города продавали в среднем за 1125 $/м2, что на 1.6% выше, чем в феврале.
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По опыту прошлых лет новый максимум предложения на рынке наступает ближе к летним месяцам. В 2021 году, несмотря на скромный для марта рост, число объектов достигло...
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