Минэнерго Беларуси угрожает Siemens штрафными санкциями в случае срыва сроков контрактов

Источник материала: Tut.by

Министерство энергетики указало компании Siemens на необходимость выполнения контрактных обязательств по поставкам оборудования для строительства пиково-резервных источников в Беларуси. Это заявление последовало на фоне сообщений о приостановке проекта со стороны шведских партнеров.



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Год назад стало известно, что шведская «дочка» немецкой корпорации Siemens Industrial Turbomachinery выиграла тендеры на поставку оборудования для строительства пиково-резервных энергоисточников на базе Березовской и Лукомльской ГРЭС, Новополоцкой ТЭЦ и минской ТЭЦ-5 суммарной мощностью 800 МВт на случай нештатной ситуации на БелАЭС. Их ввод в эксплуатацию запланирован в 2022 году.

Цена проекта — около 500 млн долларов. Источниками ресурсов являются долгосрочные иностранные кредитные линии, которые помог открыть Siemens, а также собственные средства областных энергообъединений и инвестиционного фонда Минэнерго Беларуси.

Сегодня Народное антикризисное управление Павла Латушко сообщило , что Шведское экспортно-кредитное агентство (EKN) замораживает сделку с Беларусью на время дальнейшего разбирательства. Это госагентство продвигает шведский экспорт путем предоставления так называемых кредитных гарантий. Кредиты иностранных банков для Беларуси были обеспечены страховкой этого шведского агентства. По данным шведских СМИ, EKN попросило банки временно приостановить выделение кредитов для белорусского проекта.

В Минэнерго Беларуси сообщили , что не получали официальной информации о приостановке поставок оборудования в рамках проекта по строительству в Беларуси пиково-резервных источников.

Более того, 27 апреля в министерстве состоялась рабочая встреча с представителями компании Siemens, на которой обсужден ход реализации проекта, в том числе сроки поставок оборудования. В настоящее время на площадках сооружения находятся технические специалисты компании. По всем проектам ведутся строительно-монтажные работы.

«В соответствии с условиями контракта, белорусской стороной осуществлены авансовые платежи для изготовления оборудования компанией Siemens под выданные банковские гарантии. Часть оборудования уже отгружена. Контрактами предусмотрены штрафные санкции в случае срыва компанией договорных обязательств», — говорится в сообщении Минэнерго.

Siemens работает в Беларуси с 1995 года и за это время стал одним из крупнейших поставщиков оборудования и решений на белорусские предприятия. Операционным директором белорусской компании Siemens Energy является Сергей Шишко. Его отец много лет возглавлял госпредприятие «Брестэнерго» и был членом Совета Республики, а сестра Александра замужем за хоккейным функционером и бизнесменом Дмитрием Басковым.