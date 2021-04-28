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Минэнерго Беларуси угрожает Siemens штрафными санкциями в случае срыва сроков контрактов
28.04.2021 17:47 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министерство энергетики указало компании Siemens на необходимость выполнения контрактных обязательств по поставкам оборудования для строительства пиково-резервных источников в Беларуси. Это заявление последовало на фоне сообщений о приостановке проекта со стороны шведских партнеров.
Год назад стало известно, что шведская «дочка» немецкой корпорации Siemens Industrial Turbomachinery
Цена проекта — около 500 млн долларов. Источниками ресурсов являются долгосрочные иностранные кредитные линии, которые помог открыть Siemens, а также собственные средства областных энергообъединений и инвестиционного фонда Минэнерго Беларуси.
Сегодня Народное антикризисное управление Павла Латушко
В Минэнерго Беларуси
Более того, 27 апреля в министерстве состоялась рабочая встреча с представителями компании Siemens, на которой обсужден ход реализации проекта, в том числе сроки поставок оборудования. В настоящее время на площадках сооружения находятся технические специалисты компании. По всем проектам ведутся строительно-монтажные работы.
«В соответствии с условиями контракта, белорусской стороной осуществлены авансовые платежи для изготовления оборудования компанией Siemens под выданные банковские гарантии. Часть оборудования уже отгружена. Контрактами предусмотрены штрафные санкции в случае срыва компанией договорных обязательств», — говорится в сообщении Минэнерго.
Siemens работает в Беларуси с 1995 года и за это время стал одним из крупнейших поставщиков оборудования и решений на белорусские предприятия. Операционным директором белорусской компании Siemens Energy является Сергей Шишко. Его отец много лет возглавлял госпредприятие «Брестэнерго» и был членом Совета Республики, а сестра Александра замужем за хоккейным функционером и бизнесменом Дмитрием Басковым.
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Это заявление последовало на фоне сообщений о приостановке проекта со стороны шведских партнеров.
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