Минэнерго прокомментировало приостановку поставок оборудования Siemens

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апр – Sputnik. Официально информации о приостановке поставок оборудования в рамках проекта по строительству в республике пиково-резервных источников от компании Siemens в Минэнерго не поступало, сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что во вторник в Минэнерго прошла рабочая встреча с представителями компании Siemens. Там, в том числе, обсуждались и сроки поставки оборудования.

"В настоящее время на площадках сооружения находятся технические специалисты компании", – отметили в пресс-службе.

Согласно проекту, планируется постройка пиково-резервных энергоисточников на базе газотурбинных установок на четырех электростанциях ГПО "Белэнерго" общей мощностью 800 МВт. Речь идет о Березовской и Лукомльской ГРЭС, а также Новополоцкой ТЭЦ и ТЭЦ-5.

Планируется, что уже в следующем году начнется их ввод в эксплуатацию. Сейчас на всех объектах идут строительно-монтажные работы.

По условиям контракта белорусы внесли авансовые платежи компании под выданные банковские гарантии. Более того, часть оборудования уже отгружена. В случае, если Siemens сорвет договорные обязательства, предусмотрены штрафы.