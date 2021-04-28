Минск передал Москве завизированные проекты 26 дорожных карт по интеграции

Источник материала: Tut.by

Беларусь завизировала и передала России проекты 26 интеграционных дорожных карт, в работе остаются два проекта документов. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, встречаясь в среду в Казани с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Видеофрагмент встречи опубликовала официальный представить правительства Беларуси Александра Исаева.

— Продолжаем работу над пакетом интеграционных документов. 23 апреля мы передали российской стороне завизированные белорусской стороной проекты 26 союзных программ. Это большой объем работы. […] В работе, как вы знаете, остаются две союзные программы, — заявил Головченко.

Он отметил, что работу над двумя оставшимися дорожными картами курируют премьер-министры и «продолжают конструктивную работу по этой тематике».

— Я уверен, что все необходимые развязки будут найдены в интересах обеих сторон, — отметил премьер-министр Беларуси.

Дорожные карты

Напомним, созданная по инициативе глав Беларуси и России группа подготовила 31 интеграционную дорожную карту к концу 2019 года. Стороны тогда не пришли к компромиссу по ряду направлений, в том числе связанных с вопросами поставок нефти и газа, налоговой политики.

В конце сентября минувшего года посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва возобновили переговоры по дорожным картам.

— Сегодня из 30 карт, а точнее из 28, потому что три карты — по унификации налогового законодательства и две карты по таможенному регулированию — слились в одну, 21 карта уже готова к подписанию. Осталось всего семь карт, до конца апреля, я надеюсь, они будут согласованы. И тогда дорожные карты и Программу их реализации возможно будет подписать в первой половине этого года, — заявил он уже в конце марта этого года , отметив, что 21 карта уже готовы к подписанию. Он высказал предположение, что их подпишут уже в апреле.

Однако в апреле Александр Лукашенко заявил, что сторонам осталось доработать две-три «серьезные программы экономического характера».

И буквально накануне, 27 апреля, Владимир Семашко в очередной раз сдвинул вероятные сроки подписания «дорожных карт» по интеграции России и Беларуси «на сентябрь-октябрь».