Австрия готова посредничать в переговорах между оппозицией и властями Беларуси

Источник материала: Tut.by

Австрия готова быть посредником в переговорах между оппозицией и властями Беларуси, но не уверена, что сейчас такое посредничество будет востребовано, заявил глава МИД страны Александр Шалленберг, пишет interfax.by .



Глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Фото: Reuters

По его словам, Австрия готова говорить со всеми сторонами, но диалог предполагает, что «обе стороны готовы говорить».

«В настоящее время нет ощущения, что Лукашенко готов», — сказал Шалленберг журналистам в Вене в среду после встречи со Светланой Тихановской, его цитирует телеканал ORF.

По его словам, подобные переговоры в идеале должны идти через ОБСЕ.

Тихановская предложила, чтобы Австрия выступила посредником в переговорах оппозиции с Александром Лукашенко.