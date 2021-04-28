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Евросоюз не сможет остановить "Северный поток – 2"

29.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 апреля – Sputnik. У ЕС нет компетенции заморозить строительство газопровода "Северный поток - 2", как и отключить Россию от системы международных платежей SWIFT, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пленарной сессии Европарламента.

"Северный поток" – это противоречивая тема. ЕК уже говорила, что этот проект не служит диверсификации источников энергии ЕС. Но это ответственность частных компаний, ЕС не имеет инструментов принимать решение по судьбе этого частного проекта", – заявил Боррель. 

Также он отметил, что страны ЕС "должны сохранять единство" и вместе определять политику в отношении России.

"Лидеры стран ЕС не должны говорить одно в Брюсселе, а потом, вернувшись в свои столицы, действовать по-другому", – отметил глава евродипломатии.

Напомним, Европарламент проводит слушания, по итогам которых намерен принять очередную резолюцию по России. Результаты голосования европарламентариев озвучат в четверг.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Академик Черский" начал укладывать трубы для "Северного потока - 2"

Ранее стали известны некоторые детали этой резолюции. К примеру, всю ответственность за ухудшение отношений ЕС с Россией Европарламент возлагает на Москву. Среди основных требований – освобождение Алексея Навального и выполнение Минских соглашений. Со своей стороны Европарламент намерен рекомендовать странам ЕС ужесточить санкции против России и остановить строительство "Северного потока - 2".

Впрочем, резолюция Европарламента носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению даже институтами Евросоюза.

Этапы строительства газопровода "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России до Германии через Балтийское море. Общая мощность составит до 55 миллиардов кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные зоны Финляндии, Швеции и Дании. 

Компаниям, которые участвуют в строительстве газопровода, регулярно угрожают санкциями США. Вашингтон продвигает в ЕС собственный сжиженный природный газ, а потому пытается не допустить завершения строительства российской магистрали.

Сейчас строительство на финальной стадии. По данным оператора, остается уложить примерно 148 километров газопровода: 120 в водах Дании и 28 – Германии. Общая протяженность двух ниток газопровода составляет 2460 километров.

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Теги: Минск
 
 
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"Северный поток – 2" находится в зоне ответственности частных компаний, напомнил глава Европарламента.
 
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