«Как избежать штрафа?». Семья взяла льготный кредит на строительство дома, но не успела ввести объект в эксплуатацию

Вопрос: «Здравствуйте. Стояли на очереди для улучшения жилищных условий 2010 года. В 2013 году взяли участок для строительства дома. За 4 года построили только фундамент. В 2017 году исполком предложил нам льготное кредитование (по Указу №240), так как у жены 3 гр + 19 статья. На тот момент был один ребёнок (2015 г.р). Банк нам дал 10 000 долларов. Но, условием в договоре было до 2021 сдать дом. Мы построили коробку + крыша + окна и двери. Но, в эксплуатацию не ввели, так как нет внутренней отделки. Теперь нам грозит штраф 10% от суммы. Мы написали заявление на отсрочку, так как родился второй ребенок (2020 г.р). Банк дал нам ещё полгода. Платим все исправно. Строим сами, ещё есть кредиты. Как быть в этой ситуации? Как избежать штрафа?»
Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль:
— В соответствии со статьей 137 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им. При этом взимание кредитодателем каких-либо дополнительных платежей (комиссионных и иных) за пользование кредитом не допускается.
В соответствии с абзацем шестым статьи 140 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, условия об ответственности кредитодателя и кредитополучателя за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязательств по кредитному договору являются существенными и соответственно должны быть прописаны в договоре, что и было сделано. Вы же в свою очередь на данные условия согласились.
Так же в соответствии с частью четвертой статьи 144 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, при неисполнении кредитополучателем условий кредитного договора о целевом использовании кредита кредитодатель, если иное не предусмотрено кредитным договором, вправе потребовать от кредитополучателя досрочного возврата (погашения) кредита, уплаты причитающихся процентов и (или) отказаться от дальнейшего кредитования кредитополучателя по этому договору.
Вы нарушили сроки строительства жилого помещения, не ввели его в эксплуатацию, не можете зарегистрироваться в данном жилом помещении и т.д., то есть у Вас прямое неисполнения условий кредитного договора.
Договор же необходимо исполнять строго в соответствии с его условиями. Так как условия нарушены, банк в данной ситуации имеет полное право, например, отказался от дальнейшего кредитования, закрыть кредитную линию, взыскать штраф и т.д., то есть наложить любую ответственность, прописанную в договоре или непосредственно предусмотренную той или иной нормой законодательства Республики Беларусь.
Как избежать штрафа - единственное, что можно сделать, так это попытаться договориться с банком, не более (тяжелое материальное положение, наличие несовершеннолетних детей и т.д.).
Обстоятельств непреодолимой силы у Вас нет, и банк никак не ограничен в праве требовать тот же штраф, и заставить его не налагать нельзя.
Вопрос: «Добрый день. Хотелось бы уточнить: как правильно заключить сделку по покупке дома. С продавцом договорились, что часть суммы мы вносим сразу, а остаток после продажи своей квартиры в городе. Каким образом это правильно задокументировать по законодательству? Можно ли оставить продавцу задаток под расписку?»
— Добрый день. Вам необходимо заключить соглашение о задатке и указать условием совершения сделки продажу своей квартиры. В случае отказа продавца от продажи дома он должен вернуть задаток в двойном размере.
Если сумма значительная лучше сразу заключить договор купли-продажи с рассрочкой платежа. Рекомендую вам обратиться в агентство недвижимости для более подробной консультации.
Вопрос: «Квартира находится в залоге у банка по ипотеке. Может ли она быть арестована и изъята по долгам, долг не банку, а другим организациям?»
Отвечает специалист по ипотечному кредитованию «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Мария Данилюк:
— Добрый день! Согласно подпункту 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании», до прекращения обеспеченных залогом (ипотекой) обязательств по кредитному договору не допускается применение любых обременений и (или) ограничений (в том числе мер по обеспечению) по владению, и (или) пользованию, и (или) распоряжению находящимся в залоге (ипотеке) жильем, а также обращение взыскания (в том числе конфискация или обращение в доход государства иным способом) на данное жилье третьими лицами (в том числе уполномоченными государственными органами), за исключением:
1) применения обременений и (или) ограничений (в том числе мер по обеспечению) в интересах банка-залогодержателя или с его согласия;
2) наложения ареста в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;
3) специальной конфискации;
4) обращения взыскания и наложения обременений в рамках исполнительного производства в соответствии с законодательством об исполнительном производстве;
5) изъятия для государственных нужд земельного участка, на котором расположено жилье, и сноса такого жилья
— Добрый день. Риэлтер страхуется, при переводе денег по безналичному расчету у вас на руках остаётся подтверждение оплаты. Сначала вы заключаете договор в котором указан счёт и сумма, которую вы должны перевести. Затем подписывается акт приёмки-передачи и вы регистрируете право собственности и получаете свидетельство о государственной регистрации.
Вопрос: «Купила бывшую школу с целью переоформления под жилой дом. Земельный участок более 1 га — под обслуживание данного строения. Как изменить целевое назначение земельного участка такого размера под обслуживание жилого дома и ЛПХ? Все документы для подачи в БТИ собраны, кроме разрешения исполкома на изменение целевого назначения земельного участка. Они мотивируют отказ размером участка»
Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль:
— Порядок изменения целевого назначения земельных участков осуществляется в соответствии с Положением о порядке изменения целевого назначения земельных участков, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1780.
В соответствии с абзацем вторым части первой пункта 3 Положения о порядке изменения целевого назначения земельных участков, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1780, решения об изменении целевого назначения земельных участков принимаются местными исполнительными комитетами - в границах соответствующих административно-территориальных единиц согласно их компетенции по изъятию и предоставлению земельных участков.
В соответствии частью первой пункта 5 Положения о порядке изменения целевого назначения земельных участков, утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1780, местный исполнительный комитет принимает решение при отсутствии оснований для отказа в изменении целевого назначения этого участка, обусловленных градостроительными регламентами, природоохранными (с учетом требований, по соблюдению установленного в соответствии с законодательством режима ведения хозяйственной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, особо охраняемых природных территорий и режима лесопользования в зависимости от категории лесов) и другими требованиями законодательства.
В соответствии с частями 1-3 статьи 36 Кодекса Республики Беларусь о земле от 23 июля 2008 г. № 425-З, размер земельного участка, предоставляемого в частную собственность, пожизненное наследуемое владение, пользование или аренду для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме, устанавливается:
-в городах - от 0,05 до 0,15 гектара включительно;
-в сельских населенных пунктах, поселках городского типа - от 0,15 до 0,25 гектара включительно.
Размеры земельных участков, предоставляемых для строительства и обслуживания жилых домов в населенных пунктах, расположенных в пригородных зонах г. Минска, областных центров и городов областного подчинения, устанавливаются от 0,1 до 0,15 гектара включительно. Размеры земельных участков, находившихся в пользовании граждан, индивидуальных предпринимателей или юридических лиц до 1 января 2008 года и предоставляемых для обслуживания жилых домов, квартир в блокированных жилых домах (при соблюдении условий, установленных законодательством), в указанных населенных пунктах устанавливаются от 0,15 до 0,25 гектара включительно.
Размер земельных участков, предоставляемых гражданину Республики Беларусь в сельском населенном пункте, поселке городского типа, в котором он зарегистрирован, или предоставляемых в ином населенном пункте, расположенном на территории соответствующего сельсовета, для ведения личного подсобного хозяйства в частную собственность или пожизненное наследуемое владение, не может превышать 1 гектара, а предоставляемых в аренду - 4 гектаров с учетом размера земельного участка, предоставленного на территории соответствующего сельсовета для строительства и (или) обслуживания жилого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по государственной регистрации квартиры в блокированном жилом доме. Дополнительно к земельным участкам, предоставленным для ведения личного подсобного хозяйства в частную собственность или пожизненное наследуемое владение, в таких населенных пунктах в аренду могут предоставляться земельные участки, размер которых не может превышать 3 гектаров.
Соответственно если земельный участок превышает указанные выше размеры, изменить целевое назначение земельного участка не получиться.
Необходимо привести размеры земельного участка в соответствии с нормативами.
Обратитесь к землеустроителям, возможно путем раздела земельного участка (если данная процедура не приведет к нарушению градостроительных регламентов, природоохранных требований, противопожарных, санитарных, строительных и иных норм и правил) сможете решить свой вопрос, или же в добровольном порядке согласовать изъятие излишков.
Так как данный вопрос лежит в компетенции местного исполнительного комитета, то необходимо решать данный вопрос во взаимодействии с ним. Местные исполнительные комитеты в целом идут на встречу, и если есть законный способ решить Вашу проблему, Вам его обязательно подскажут.
Вопрос: «Решила продать квартиру, но в ней прописан сын. Он находится в Санкт-Петербурге, на выписку согласен, но приехать не может. Что нужно делать? Реально ли в его отсутствии, но с его согласия (может, письменного/электронного) выписать из квартиры? Или без него никак?»
Отвечает риэлтер ООО Центр риэлтерских услуг "Квартиры Столицы" Александр Новик:
— Для этого необходима доверенность от сына нотариально заверенная и целевая — на регистрацию по определенному адресу. Так же вместе с этой доверенностью необходимо передать гражданский паспорт сына, так как Расчетно-справочный центр требует к доверенности паспорт гражданина, чтобы проставить туда штамп о регистрации. Второй вариант — если сын не планирует больше возвращаться в Республику Беларусь — выписать его по суду, включая прикладывание к рассмотрению дела его заявление с просьбой выписать его из квартиры.
Вопрос: «Добрый вечер! Я являюсь собственником доли в коммунальной квартире (1 комната из 3, которые также приватизированы посторонними людьми). Могу ли я зарегистрировать своего сожителя (брак не зарегистрирован) в свою комнату без согласия других собственников? Спасибо!»
Отвечает заместитель начальника отдела аренды жилья ООО "Твоя столица" Надежда Вашинко:
— Все вопросы регистрации граждан по месту жительства (месту пребывания) урегулированы Положением о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 07.09.2007 № 413.
В соответствии с частью 5 п.7-1 этого Положения, регистрация иных граждан, кроме супруга (супруги), родителей и детей участника общей долевой собственности, осуществляется с письменного согласия такого участника общей долевой собственности, других участников общей долевой собственности.
Кроме этого, в соответствии с п.4.2 указанного Положения, для регистрации необходимо иметь какое-либо основание (например, заключенный договор найма жилого помещения частного жилищного фонда).