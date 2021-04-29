«Как избежать штрафа?». Семья взяла льготный кредит на строительство дома, но не успела ввести объект в эксплуатацию

Вопрос: «Здравствуйте. Стояли на очереди для улучшения жилищных условий 2010 года. В 2013 году взяли участок для строительства дома. За 4 года построили только фундамент. В 2017 году исполком предложил нам льготное кредитование (по Указу №240), так как у жены 3 гр + 19 статья. На тот момент был один ребёнок (2015 г.р). Банк нам дал 10 000 долларов. Но, условием в договоре было до 2021 сдать дом. Мы построили коробку + крыша + окна и двери. Но, в эксплуатацию не ввели, так как нет внутренней отделки. Теперь нам грозит штраф 10% от суммы. Мы написали заявление на отсрочку, так как родился второй ребенок (2020 г.р). Банк дал нам ещё полгода. Платим все исправно. Строим сами, ещё есть кредиты. Как быть в этой ситуации? Как избежать штрафа?»

Отвечает юрист, риэлтер агентства недвижимости «Этажи» Дмитрий Хмыль :

— В соответствии со статьей 137 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, по кредитному договору банк или небанковская кредитно-финансовая организация (кредитодатель) обязуются предоставить денежные средства (кредит) другому лицу (кредитополучателю) в размере и на условиях, определенных договором, а кредитополучатель обязуется возвратить (погасить) кредит и уплатить проценты за пользование им. При этом взимание кредитодателем каких-либо дополнительных платежей (комиссионных и иных) за пользование кредитом не допускается.

В соответствии с абзацем шестым статьи 140 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, условия об ответственности кредитодателя и кредитополучателя за неисполнение (ненадлежащее исполнение) ими обязательств по кредитному договору являются существенными и соответственно должны быть прописаны в договоре, что и было сделано. Вы же в свою очередь на данные условия согласились.

Так же в соответствии с частью четвертой статьи 144 Банковского кодекса Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. № 441-З, при неисполнении кредитополучателем условий кредитного договора о целевом использовании кредита кредитодатель, если иное не предусмотрено кредитным договором, вправе потребовать от кредитополучателя досрочного возврата (погашения) кредита, уплаты причитающихся процентов и (или) отказаться от дальнейшего кредитования кредитополучателя по этому договору.

Вы нарушили сроки строительства жилого помещения, не ввели его в эксплуатацию, не можете зарегистрироваться в данном жилом помещении и т.д., то есть у Вас прямое неисполнения условий кредитного договора.

Договор же необходимо исполнять строго в соответствии с его условиями. Так как условия нарушены, банк в данной ситуации имеет полное право, например, отказался от дальнейшего кредитования, закрыть кредитную линию, взыскать штраф и т.д., то есть наложить любую ответственность, прописанную в договоре или непосредственно предусмотренную той или иной нормой законодательства Республики Беларусь.

Как избежать штрафа - единственное, что можно сделать, так это попытаться договориться с банком, не более (тяжелое материальное положение, наличие несовершеннолетних детей и т.д.).

Обстоятельств непреодолимой силы у Вас нет, и банк никак не ограничен в праве требовать тот же штраф, и заставить его не налагать нельзя.

Вопрос: «Добрый день. Хотелось бы уточнить: как правильно заключить сделку по покупке дома. С продавцом договорились, что часть суммы мы вносим сразу, а остаток после продажи своей квартиры в городе. Каким образом это правильно задокументировать по законодательству? Можно ли оставить продавцу задаток под расписку?»

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Добрый день. Вам необходимо заключить соглашение о задатке и указать условием совершения сделки продажу своей квартиры. В случае отказа продавца от продажи дома он должен вернуть задаток в двойном размере.

Если сумма значительная лучше сразу заключить договор купли-продажи с рассрочкой платежа. Рекомендую вам обратиться в агентство недвижимости для более подробной консультации.

Вопрос: «Квартира находится в залоге у банка по ипотеке. Может ли она быть арестована и изъята по долгам, долг не банку, а другим организациям?»

Отвечает специалист по ипотечному кредитованию «ТВОЯ СТОЛИЦА∙АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ» Мария Данилюк :

— Добрый день! Согласно подпункту 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2020 г. № 130 «Об ипотечном жилищном кредитовании», до прекращения обеспеченных залогом (ипотекой) обязательств по кредитному договору не допускается применение любых обременений и (или) ограничений (в том числе мер по обеспечению) по владению, и (или) пользованию, и (или) распоряжению находящимся в залоге (ипотеке) жильем, а также обращение взыскания (в том числе конфискация или обращение в доход государства иным способом) на данное жилье третьими лицами (в том числе уполномоченными государственными органами), за исключением:

1) применения обременений и (или) ограничений (в том числе мер по обеспечению) в интересах банка-залогодержателя или с его согласия;

2) наложения ареста в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством;

3) специальной конфискации;

4) обращения взыскания и наложения обременений в рамках исполнительного производства в соответствии с законодательством об исполнительном производстве;

5) изъятия для государственных нужд земельного участка, на котором расположено жилье, и сноса такого жилья

Вопрос: «Мне предложили выкупить долю в квартире через доверенное лицо (риэлтер), я согласился. Предлагают мне, чтобы я по "безналу" рассчитался за долю, якобы так надёжнее. Это нормальная практика?»

Отвечает директор ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская :

— Добрый день. Риэлтер страхуется, при переводе денег по безналичному расчету у вас на руках остаётся подтверждение оплаты. Сначала вы заключаете договор в котором указан счёт и сумма, которую вы должны перевести. Затем подписывается акт приёмки-передачи и вы регистрируете право собственности и получаете свидетельство о государственной регистрации.