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Запрет на Skoda, Liqui Moly и Nivea: продавцам объяснили, что делать

29.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Продавать запрещенную продукцию - товары групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf - нельзя будет в Беларуси с 5 мая, рассказали в Министерстве по налогам и сборам.

До этого числа продавцам-юрлицам можно продать имеющиеся у них остатки "запрещенки", промаркировав ее специальными контрольными знаками. С 5 мая все субъекты хозяйствования должны приостановить оптовую и розничную торговлю этими товарам, а не позднее 13 мая провести инвентаризацию образовавшихся остатков. Опись нужно оформить в двух экземплярах, в нее не включаются остатки товаров с просроченным сроком годности на дату инвентаризации.

Затем не позднее 18 мая продавцы должны предоставить два экземпляра описи в инспекцию МНС по месту постановки на учет. Одну опись инспекторы вернут продавцу, копию второй в течение 5 рабочих дней направят в издательство "Белбланкавыд". Там субъектам торговли нужно будет купить специальные контрольные знаки в количестве, не превышающем количество товара, указанного в описи. И не позднее 5 июля промаркировать остатки товаров. Остатки во вскрытой потребительской упаковке реализуются без маркировки в течение 60 календарных дней с даты проведения инвентаризации, но не более установленного срока годности.

В МНС поясняют, что контролировать ввоз и продажу запрещенных товаров в стране будут повсеместно - в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах, интернете. Нарушителям грозит административное наказание по статье 13.3 КоАП (незаконная предпринимательская деятельность) - штраф до 200 базовых величин с полной конфискацией суммы дохода.

Запрещенные товары

Постановление Совета министров после президентского указа вышло 23 апреля 2021 года. Был опубликован перечень товаров, запрещенных к реализации на территории страны. Как сказано в документе, это сделано "для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа".

Напомним, в этот перечень попали товары компаний Liqui Moly, Skoda Auto и и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8x4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Coppertone, Hidrofugal, Stop the water while using me). Как теперь белорусам купить, к примеру, автомобиль Skoda, можете узнать здесь.

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Теги: Минск
 
 
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