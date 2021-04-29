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Беларусь снижает экспортные пошлины на нефть

29.04.2021 09:01 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 апр – Sputnik. Совмин утвердил новые ставки пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, они начнут действовать с 1 мая. Официальный документ опубликован в четверг на Национальном правовом интернет-портале.

Таким образом, пошлины на экспорт нефти, мазута, вазелина и парафина, битума нефтяного, отработанных нефтепродуктов будет установлена в размере 54,9 доллара за тонну. По сравнению со предыдущими цифрами они уменьшились на 2,7 доллара.

Пошлина на прямогонный бензин теперь будет 30,1 доллара за тонну - она снижена на 1,5 доллара.

Экспортные ставки на вывоз товарных бензинов, дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуола, ксилолов и смазочных масел теперь сокращены на 0,8 доллара - теперь по 16,4 доллара за тонну.

В последний раз правительство поднимало вывозные пошлины месяц назад – 1 апреля. Предыдущие несколько месяцев пошлины только повышались. Постановление Совмина, которым предусмотрены новые размеры пошлин, вступит в силу с 1 мая.

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Теги: Минск
 
 
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До этого несколько месяцев подряд пошлины не нефтепродукты только повышались - впрочем, решение коснется ставок тех товаров, которые вывозятся за пределы ЕАЭС.
 
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