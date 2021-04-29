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Часы на витебской ратуше сыграют более 100 мелодий

29.04.2021 10:35 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Витебская ратуша станет еще более привлекательной для туристов. Здесь обновили основание, сделали нескользящий пол, частично отреставрировали ограждение балкона, который используется как смотровая площадка. Сейчас идет замена часового механизма. Внешний вид циферблата сохранили, а вот начинку сделали более современной - управлять механизмом будут по GPS. Часы на витебской ратуше зазвучат. В программе более сотни композиций.


Элементы старого часового механизма пополнят экспозицию Витебского областного краеведческого музея, который располагается здесь же, в ратуше.

 
 
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Витебская ратуша станет еще более привлекательной для туристов. Здесь обновили основание, сделали нескользящий пол, частично отреставрировали ограждение...
 
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