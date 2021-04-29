Сколько зарабатывает в России Управление делами президента Беларуси

Источник материала: Tut.by

Несмотря на последствия пандемии и локаутов, в прошлом году Управление делами президента Беларуси сумело нарастить доходы и прибыльность своих активов на российском рынке. Потери по санаторному направлению компенсировались резким ростом продаж химической продукции, а прибыль обеспечила доля в одном из крупнейших дистрибуторов Минского тракторного завода.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Все три санаторных учреждения, которые напрямую контролируются УДП, в прошлом году потеряли в объемах выручки.

Особенно существенно карантинные ограничения, действующие в России, сказались на санаториях «Белоруссия» в Крыму и «Белая Русь» под Туапсе. У первого годовой доход сократился с почти 240 млн российских рублей до 160 млн российских рублей, у второго — с суммы около 510 млн российских рублей до 280 млн российских рублей. Выручка сочинского санатория «Беларусь» уменьшилась не так существенно (на 6,5 млн.) и составила 850 млн российских рублей.

Санаторий «Беларусь» в Сочи резко потерял в чистой прибыли, которая с 240 млн российских рублей в 2019 году сократилась до 155 млн российских рублей в 2020-м. Прибыль в пределах 2,5 млн российских рублей принесло УДП заведение под Ялтой. Санаторий «Белая Русь» в Туапсинском районе, хотя и сократил объем убытков, прошлый год все равно закончил с минусом в 35 млн российских рублей.

В общей сложности санаторные активы сгенерировали для УДП выручку около 1 млрд российских рублей. По этому показателю их обогнала торговая компания «Аматиста Групп», которую в 2019 году зарегистрировало в Санкт-Петербурге входящее в состав УДП предприятие «Беларусьторг».

«Аматиста Групп» получила право продавать в Россию галит или техническую соль, которую производит «Беларуськалий». Кроме борьбы с гололедом этот минеральный концентрат применяется в приготовлении буровых растворов и при химической очистке воды. За первый полный год своей деятельности «Аматиста Групп» наторговала на галите около 1,2 млрд российских рублей и заработала чистую прибыль в размере 30 млн российских рублей.

Важнейшим источником прибыли УДП на российском рынке стало его участие в ООО «Торговый дом Минского тракторного завода». Через упоминавшуюся выше компанию «Беларусьторг» ведомству принадлежит 49% в капитале этого поставщика тракторов в Россию.

Прошлый год оказался весьма успешным для ТД МТЗ. Его продажи выросли с 2,3 млрд до почти 4,3 млрд российских рублей, а чистая прибыль — с 131 млн до 212 млн российских рублей.