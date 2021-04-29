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Предложение «пробило» исторический максимум, а цены почти не меняются. Что происходит на рынке загородной недвижимости
29.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Согласно
Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает расти, но более медленными темпами, чем обычно. В марте количество выставленных на продажу объектов увеличилось только на 4%, когда в прошлые месяцы рост в начале весны составлял в среднем 8−12%.
В наибольшей степени рынок пополнился за счет дач и современных домов (построены после 2010 года) — и тех, и других стало больше на 6%. На 4% увеличилось число участков и недостроенных домов. Количество старых домов, построенных до 2010 года, за месяц практически не изменилось.
Существенных изменений в уровне цен на загородную недвижимость в марте не произошло. Немного подорожали недостроенные дома — на 1% к февралю, стали дешевле участки (на 0.5%).
Почему цена на «загородку» стоит на месте, и сохранится ли такая тенденция? Давайте обсудим вместе!
Сегодня (29.04.2021) в 19.00 в
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Предложение «пробило» исторический максимум, а цены почти не меняются. Что происходит на рынке загородной недвижимости
Согласно аналитике Realt.by, новый максимум предложения на рынке наступает ближе к летним месяцам. В 2021 году, несмотря на скромный для марта рост, число объектов...
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