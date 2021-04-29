Предложение «пробило» исторический максимум, а цены почти не меняются. Что происходит на рынке загородной недвижимости

Предложение на рынке загородной недвижимости продолжает расти, но более медленными темпами, чем обычно. В марте количество выставленных на продажу объектов увеличилось только на 4%, когда в прошлые месяцы рост в начале весны составлял в среднем 8−12%.

В наибольшей степени рынок пополнился за счет дач и современных домов (построены после 2010 года) — и тех, и других стало больше на 6%. На 4% увеличилось число участков и недостроенных домов. Количество старых домов, построенных до 2010 года, за месяц практически не изменилось.

Существенных изменений в уровне цен на загородную недвижимость в марте не произошло. Немного подорожали недостроенные дома — на 1% к февралю, стали дешевле участки (на 0.5%).

Почему цена на «загородку» стоит на месте, и сохранится ли такая тенденция? Давайте обсудим вместе!

Сегодня (29.04.2021) в 19.00 в нашем telegram-канале пройдет подкаст, посвящённый рынку загородной недвижимости. Эксперты рынка расскажут про тенденции спроса и предложений на «загородке», что происходит с ценой, и ждать ли изменений? Свои вопросы может задать каждый желающий. Присоединяйтесь, будет интересно.

Читайте также:

Минчанин за $ 320 тысяч продает старинный дом в Прилуках. Когда-то тут был постоялый двор, принадлежащий графу Чапскому

Фотофакт. Как возводится ЖК «Фарфоровый» с «квадратом» от $ 1225