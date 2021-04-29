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Многоэтажку, против строительства которой минчане собирали подписи, все-таки построят возле лесопарка Медвежино
29.04.2021 11:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Тревожные звоночки этой истории прозвонили еще осенью, когда в октябре 2020 года Администрация Фрунзенского района позвала минчан обсудить
Предмет спора – строительство двухсекционного дома переменной этажности (4, 6, 8 этажей) на 81 квартиру (41 однокомнатная, 14 двухкомнатных и 26 трехкомнатных). Заказчик проекта — коммунальное унитарное предприятие «Завод эффективных промышленных конструкций», разработчик проекта — УП «Белстройцентр».
Одна из главных причин, почему местные выступили против – расположение. Возвести новостройку планируется возле парка Медвежино, где живут люди с нарушением или отсутствием зрения, а вокруг домов создана специальная инфраструктура, чтобы эта жизнь была проще. Долгое время люди просили построить здесь дом или общежитие для сотрудников УП Светоприбор, но безрезультатно. Площадку отдали застройщику под коммерческий проект. За время обсуждения люди написали
Однако это не помогло. Архитектурно-градостроительный Совет при главном архитекторе Минска одобрил размещение здания на данной территории, правда, с оговоркой – «при дальнейшем проектировании требуется учесть замечания жителей района и доработать проект»:
Кроме того, архитектурное решение объекта будет дополнительно рассмотрено экспертной группы Совета по архитектуре, типологии зданий и проектным работам.
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Многоэтажку, против строительства которой минчане собирали подписи, все-таки построят возле лесопарка Медвежино
Тревожные звоночки этой истории прозвонили еще осенью, когда в октябре 2020 года Администрация Фрунзенского района позвала минчан обсудить строительство...
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