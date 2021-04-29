Многоэтажку, против строительства которой минчане собирали подписи, все-таки построят возле лесопарка Медвежино

Источник материала: realt.by

Тревожные звоночки этой истории прозвонили еще осенью, когда в октябре 2020 года Администрация Фрунзенского района позвала минчан обсудить строительство многоквартирного дома в районе улиц Одинцова и Якубовского, но потом передумала — обсуждение отменили в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Как оказалось – этим дело не кончилось. Весной минчан пригласили снова. Вердикт неутешителен – стройке быть, протокол уже появился на сайте администрации Фрунзенского района.

Одна из главных причин, почему местные выступили против – расположение. Возвести новостройку планируется возле парка Медвежино, где живут люди с нарушением или отсутствием зрения, а вокруг домов создана специальная инфраструктура, чтобы эта жизнь была проще. Долгое время люди просили построить здесь дом или общежитие для сотрудников УП Светоприбор, но безрезультатно. Площадку отдали застройщику под коммерческий проект. За время обсуждения люди написали 30 обращений в администрацию против строительства , посмотреть некоторые можно здесь .

Однако это не помогло. Архитектурно-градостроительный Совет при главном архитекторе Минска одобрил размещение здания на данной территории, правда, с оговоркой – «при дальнейшем проектировании требуется учесть замечания жителей района и доработать проект»:

с учетом проживания в микрорайоне инвалидов по зрению обеспечить для них комфортные условия с созданием соответствующей безбарьерной среды;

рассмотреть возможность организации парковочных мест в подземном гараже-стоянке;

организовать транспортное обслуживание дома без ухудшения транспортной инфраструктуры существующих жилых домов и административных зданий;

обеспечить нормативную инсоляцию расположенных рядом домов;

предусмотреть размещение площадок ТБО на нормативном расстоянии от существующей жилой застройки;

предусмотреть дополнительное озеленение территории с учетом предстоящей вырубки зеленых насаждений;

обеспечить нормативное количество площадок для игр детей дошкольного и школьного возраста, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой без ухудшения обеспеченности таковыми существующего жилого фонда.

Кроме того, архитектурное решение объекта будет дополнительно рассмотрено экспертной группы Совета по архитектуре, типологии зданий и проектным работам.

Читайте также:

«Как избежать штрафа?». Семья взяла льготный кредит на строительство дома, но не успела ввести объект в эксплуатацию

37 объектов отдадут даром в Минской области. Опубликован список с фотографиями и алгоритм действий