«За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас». Лукашенко проводит совещание о ситуации в АПК

Источник материала: Tut.by

Так называемая диктатура и порядок показали свою эффективность в сфере АПК, считает Александр Лукашенко. 29 апреля во Дворце независимости проходит совещание о текущей ситуации в агропромышленном комплексе страны.



Фото: president.gov.by

Лукашенко заявил, что прошлый год стал настоящей проверкой для системы мировых экономических отношений: закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, а государства и экономические союзы отказались выполнять взятые на себя обязательства по взаимной поддержке.

— Не исключаю, что это кому-то надо было. Но то, что этим многие воспользовались, наверное, для присутствующих здесь не является секретом.

По его словам, в ковидном испытании победили национальные интересы, особенно в обеспечении приоритетных потребностей населения.

— В этом контексте вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. Прошлой весной в мире были чуть ли не панические настроения: не знали, как посеять и вырастить урожай, предрекали дефицит продуктов питания. Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а упрекают, показали свою эффективность. Благодаря тому потенциалу, который мы создали за период независимости в сельскохозяйственной отрасли, в прошлом году обеспечен рост производства основных видов продукции.

Лукашенко настораживает информация контролирующих органов о состоянии дел в животноводстве: немного снижено производство скота и птицы в живом весе, вырос падеж, сократилось поголовье.

— Я думаю, генеральный прокурор хорошо знает, что это зона ответственности прокуратуры. Падеж не допустим, если мы хотим, чтобы сельскохозяйственное производство росло. Я уже в который раз говорю: председатели райисполкомов должны определиться, если два-три хозяйства не могут с этим справиться, значит, молодняк должен быть вывезен из этих хозяйств и отправлен в те хозяйства, которые могут обеспечить уход за молодняком, — сказал он.

Лукашенко отметил, что от производства зависят реализация продукции и, как следствие, экономическое состояние деревни, которое сейчас не самое простое.

— За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам, дай бог, решить те задачи и реализовать те планы, которые мы наметили. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства, — сказал он и отметил, что ситуация в отрасли достаточно сильно отличается по областям и районам.

— Если есть беспроблемные хозяйства, то почему при тех же погодных, финансовых и других факторах такие разительные результаты? В дисциплине и организации вся проблема. Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, и не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили.

На совещании заслушали отчеты председателей облисполкомов. Лукашенко поинтересовался причинами, которые стали препятствием для динамичного развития агропромышленного комплекса и какие меры принимаются для их устранения.

— Сельскохозяйственная отрасль специфична тем, что именно на местах, а не в Минске находятся ключевые факторы успеха: эффективное использование материальных и трудовых ресурсов, исключение фактов бесхозяйственности, оптимальное задействование всего потенциала отрасли. Сегодня же мы должны принять решения, которые определят конкретные задачи для руководителей всех уровней, и установить параметры, по которым впоследствии будет дана оценка результатам работы.

Александр Лукашенко поручил председателю КГК Василию Герасимову взять ситуацию на контроль: И не дай бог кто-то не выполнит эти задачи, ссылаясь на какие-либо обстоятельства.

Лукашенко также обратил внимание, что хозяйства пока отстают от графика весенних полевых работ. Он поставил задачу до 9 мая посеять свеклу, лен, кукурузу и половину картофеля.

— 9 мая — контрольная точка. 10-го я найду время для того, чтобы осмотреть страну (определенные точки у меня выработались за эти годы) и сделать вывод, на что способны губернаторы и подчиненные вам люди.