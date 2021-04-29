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Минэкономики прогнозирует рост ВВП на 1,8 % в первом полугодии

29.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Прибавку уже есть - чуть менее процента. Самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли, нефтепереработка и калийные удобрения, но прибавило и производство машин, оборудования, вычислительной техники. Особое внимание в правительстве сейчас уделяют долговым обязательствам реального сектора, по каждому проблемному предприятию разрабатываются планы оздоровления.

Итоги подведут по полугодию. Но уже сейчас видно, что финансовое состояние улучшается. Чистая прибыль за квартал - 1 млрд 800 млн долларов. Хорошей прибавки ждут и от внешних продаж. Наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у замминистра экономики Дмитрия Ярошевича о прогнозах на апрель - июнь.

 
 
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Прибавку уже есть - чуть менее процента. Самый большой вклад внесла промышленность, при этом не только наши традиционные сырьевые отрасли, нефтепереработка и...
 
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