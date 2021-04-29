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БУТБ планирует экспортировать пиломатериалы и сельхозпродукцию в южные регионы Китая

29.04.2021 12:37 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

На Белорусскую универсальную торговую биржу могут прийти крупные импортеры пилопродукции, рапсового масла и молокопродуктов из южных провинций Китая. Это позволит китайским компаниям без посредников приобретать товары у наших производителей. На неделе прошла онлайн-встреча представителей биржевой площадки с представителями 60 китайских торговых и производственных предприятий. Пока основной объем экспорта белорусской продукции через биржевую площадку приходится на центральную часть Китая, и в первую очередь на Шанхай. Именно туда в рамках специальных торговых сессий по Новому шелковому пути поставляют свою продукцию белорусские деревообработчики. За первый квартал сумма сделок уже достигла 7,5 млн долларов.

 
 
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На Белорусскую универсальную торговую биржу могут прийти крупные импортеры пилопродукции, рапсового масла и молокопродуктов из южных провинций Китая. Это...
 
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