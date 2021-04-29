Суд над Северинцем и активистами «Европейской Беларуси» в Могилеве будет закрытым

Источник материала: Tut.by

Рассмотрение судом уголовного дела в отношении сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлом Северинцем, а также активистами гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем, Павлом Юхневичем, Дмитрием Козловым, Максимом Винярским и Андреем Войничем пройдет в закрытом режиме, сообщили в Могилевском областном суде.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Начало процесса запланировано 12 мая. «Уголовное дело будет рассматриваться в закрытом судебном заседании в связи с тем, что материалы относятся к охраняемой законом тайне», — сообщила сотрудница областного суда, куда информационная компания БелаПАН обратилась с просьбой аккредитовать корреспондента для освещения суда.

Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года возле своего дома в Минске вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления). Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), его оставили под стражей.

Войнич, Юхневич и Афнагель были задержаны 25 сентября прошлого года. В октябре им предъявили обвинение по ч. 2 ст. 293 УК. В феврале 2021 года координатору «Европейской Беларуси» Афнагелю было предъявлено еще одно обвинение — по ч. 3 ст. 293 УК (обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках либо финансирование этой деятельности).

О задержании Винярского МВД сообщило 26 января. По данным правозащитников, ему также предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 УК (участие в массовых беспорядках).

Блогер youtube-канала «Серый кот» Дмитрий Козлов был задержан 10 июня и на следующий день арестован на 20 суток. Он должен был выйти на свободу 30 июня, но его оставили за решеткой. Позже стало известно, что в отношении Козлова возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 УК (организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок).

Все шесть обвиняемых находятся в могилевской тюрьме № 4.