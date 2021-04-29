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«Требовать доступа к справедливому правосудию - это не политика». Что говорят на Venture Day Minsk
29.04.2021 13:49 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В пятницу последний день работы Imaguru Startup HUB в Беларуси, а сегодня хаб проводит
Посол США в Беларуси Джули Фишер подчеркнула, что обеспокоена
— Это событие снова проливает свет на те многочисленные события, с которыми сталкивается частный сектор Беларуси. И это закрытие — еще один пример неспособности властей допустить существование в Беларуси голосов несогласных. Закрытие Imaguru — отражение страхов прошлого. Совершенно необходимо преодолеть нынешние препятствия и снова сделать Беларусь страной, где организации подобные Imaguru снова смогут активно работать по всей республике. Благодаря вашим усилиям Беларусь сможет реализовать свой потенциал, — заявила Джули Фишер.
Посол восхитилась блестящими навыками белорусских специалистов, в том числе — айтишников, назвав белорусских технических специалистов одними из лучших в мире. «Нельзя допустить утрату даже одного из этих талантливых людей», — подчеркнула Фишер.
Она добавила, что за последний год Беларусь столкнулась с множеством вызовов. Как и остальной мир, Беларусь борется с гуманитарными и экономическими последствиями пандемии COVID-19, но одновременно Беларусь сталкивается с репрессиями и насилием, но граждане страны все-таки стремятся быть услышанными.
Она отметила, что благодаря поддержке Агентства США по международному развитию USAID тысячи компаний и стартапов Беларуси получили доступ к международному опыту, менторству и финансам.
Майк Батчер
— Есть политика конкретных партий, левого или правого толка, а есть пропагандирование здоровых идей демократического, свободного общества. Не нужно занимать позицию правых или левых, вам нужно работать над основополагающими моментами гражданского общества. Это не политика! Отстаивание прав человека — не политика, это базовое требование. Требовать, чтобы милиция уважала права человека, требовать доступа к справедливому правосудию, к честным выборам — это не политические лозунги. Это объективная реальность демократических стран. Если вы называетесь демократической страной — давайте работать по демократическим принципам, проводить нормальные выборы, — заявил он.
Многие западные компании занимают однозначную моральную позицию — их интересует соблюдение базовых прав, они хотят видеть уважения к правам человека в стране, с которой они имеют дело
Батчер отмечает, что если компании игнорируют такие проблемы, это игнорирование — поддержка режима.
— К сожалению, такие компании вовлекаются в антидемократический цикл, который бесконечен. В таком случае Беларусь может стать закрытой экосистемой, — пояснил он.
Батчер отметил, что международные инвесторы не хотят иметь дело с нынешними властями Беларуси. Но такие режимы не устойчивы, добавил эксперт.
— История вспомнит, кто поддерживал этот режим, а кто ему противостоял. И многие западные компании занимают однозначную моральную позицию — их интересует соблюдение базовых прав, они хотят видеть уважения к правам человека, хотят свободных прозрачных выборов в стране, с которой они имеют дело, — отметил он.
Выступление Батчер закончил афоризмом Мартина Лютера Кинга — дуга истории длинная, но она в любом случае склоняется в сторону правосудия.
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В пятницу последний день работы Imaguru Startup HUB в Беларуси, а сегодня хаб проводит конференцию Venture Day Minsk, участники которой заявили о поддержке Беларуси и важности...
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