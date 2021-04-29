«Гомельтранснефть Дружба» хочет больше загружать топливом свою новую «трубу»

Источник материала: Tut.by

Власти Беларуси изменили подходы к установке тарифов на транспортировку нефтепродуктов по системе «Полоцк-Фаниполь». Это предусмотрено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли.



Протяженность нефтепродуктопровода составляет 293 км. Фото: belchemoil.by

Нефтепродуктопроводы «Полоцк — Крулевщизна» и «Полоцк — Фаниполь», которыми управляет «Гомельтранснефть Дружба», были введены в эксплуатацию в 2016 и 2018 годах. По ним транспортируется топливо с новополоцкого «Нафтана» до нефтебаз «Белоруснефти» в Крулевщизне и Фаниполе. Главный замысел возведения новой «трубы» состоял в том, чтобы оперативно и с наименьшими затратами обеспечивать центральную часть страны (самый крупный регион по объемам потребления нефтепродуктов) дизельным топливом и бензином.

Согласно новому постановлению МАРТ, сейчас «Гомельтранснефть Дружба» сможет самостоятельно формировать тарифы на оказываемые услуги в рамках установленных предельных максимальных и предельных минимальных их значений.

Предельный минимальный тариф для маршрута «Полоцк — Крулевщизна» составит 10,77 рубля за 1 тонну, максимальный — 13,46 рубля за 1 тонну. Для маршрута «Полоцк — Фаниполь» эти цифры составят 15,9 и 19,87 рублей соответственно.

Стоит отметить, что верхняя планка установлена на уровне ранее действовавших фиксированных тарифов.

«Изменение способа регулирования данных тарифов будет способствовать проведению более гибкой ценовой политики. Позволит ОАО „Гомельтранснефть Дружба“ предоставлять скидки, тем самым увеличив объемы транспортировки нефтепродуктов», говорится в сообщении МАРТ.

«Гомельтранснефть Дружба» хочет сделать новую «трубу» более конкурентоспособной с автомобильным и железнодорожным транспортом.

Сейчас мощность транспортной системы «Полоцк-Фаниполь» составляет 1 млн тонн в год. В 2019—2020 годах удавалось транспортировать до 700 тысяч тонн нефтепродуктов в год. У «Гомельтранснефть Дружба» есть желание увеличить прокачку топлива по внутреннему нефтепродуктопроводу до 1,45 млн тонн в год.