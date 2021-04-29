Лукашенко: диктатура и порядок в АПК показали свою эффективность. А что говорит Белстат о ценах?

В мире цены на продукты питания выросли на 10%, а в Беларуси сельское хозяйство выросло благодаря диктатуре.

Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по АПК 29 апреля с ответственными чиновниками.

Он напомнил, что в прошлом году закрылись границы, разрушились многолетние торговые связи, а разные государства и экономические союзы отказались выполнять свои обязательства. И, по словам Лукашенко, «кому-то это надо было».

В ковидном испытании победили национальные интересы, и вопрос продовольственной безопасности вышел на одно из первых мест. В этой связи Лукашенко напомнил, что в прошлом году «в мире были панические настроения». Не знали, «как посеять и вырастить урожай».

«Так в мире и произошло. Сегодня рост цен на продукты питания превысил 10% по всей планете. Но именно в этот момент так называемая диктатура и порядок, за которые нас не просто подкритиковывают, а упрекают, показали свою эффективность», - заявил Лукашенко чиновникам.

По его мнению, благодаря потенциалу, созданному за период независимости в АПК, в прошлом году «был обеспечен рост производства».

По традиции, Лукашенко приказал чиновникам не просить больше у него денег.

«За деньгами даже не обращайтесь. Деньги у вас. Нам, дай бог, решить те задачи и реализовать те планы, которые мы наметили. Мы не можем направлять значительные денежные средства туда, где они должны зарабатываться и откуда они должны поступать в бюджет. Мы не можем позволить себе восполнять денежные потери ничем, кроме эффективности производства», - передает пресс-служба его слова.

По мнению Лукашенко, чем больше денег выделяется на село, тем хуже работают люди. Проблема – в дисциплине и организации.

«Более того, иногда складывается впечатление, что чем большая поддержка и доверие оказываются региону, тем хуже он работает. На примере Витебской области в ближайшее время разберемся, и не дай бог у вас там не будет прогресса. Уже сделали все, что вы просили», - сказал он.

Что в Беларуси «выросло»

В 2020 году в Беларуси выросло сельское хозяйство, но еще более сильно выросли цены на продукты.

Согласно информации Белстата, цены на картофель выросли за год на 41% (с 0,74 руб. до 1,05 руб.), капуста - на 28,07% (с 0,57 руб. в марте 2020 года до 0,73 в 2021-м), морковь - на 62,12% (с 0,66 руб. до 1,07руб. за кг).

Свекла стала дороже на 35,21% (с 0,71 руб. до 0,96), яблоки - на 1,54%. Огурцы свежие (не местные) в марте подорожали на 11,24%. Репчатый лук (завезенный) подешевел на 8, 55%, груши – на 4,48%, чеснок – на 12,12%.

Майонез вырос в цене на 23,23%, яйца – на 15,56%. Больше всего из бакалейных продуктов подорожало растительное масло – на 66,89%.